Рецепт праздничного салата "Тюльпаны" на 8 Марта

Если вы не знаете, как украсить праздничный стол, обязательно приготовьте это блюдо

Салат на 8 Марта "Тюльпаны" смотрится очень нарядно и понравится всем гостям. Он готовится из помидоров, сыра и яиц. Только не забудьте, что все продукты должны быть нарезаны очень мелко, чтобы было удобно начинять хрупкий "цветок".

Помидоры для приготовления салата желательно покупать небольшого размера, плотные и упругие. Идеально подходят томаты сорта сливка – это плоды продолговатой формы, часто с заострением с одного конца.

Салат "Тюльпаны" к 8 Марта

Салат на 8 Марта в виде тюльпанов Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

105 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 помидоров

1-2 яйца

100 г плавленого или твердого сыра

1 ст.л. майонеза

1 пучок зеленого лука

1-2 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Сперва подготовьте помидоры. Сделайте на помидоре крестообразный надрез, чайной ложкой аккуратно достаньте всю мякоть помидора. Приготовьте начинку для помидоров – для этого смешайте мелко нарезанные отваренные яйца, тертый сыр, измельченный чеснок и майонез. Получившейся начинкой нафаршируйте помидоры. Маленьким ножом сделайте аккуратные дырочки с той стороны помидоров, которая не надрезана. В получившуюся дырочку вставьте перо зеленого лука.

Как и с чем подавать

Выложите получившиеся "тюльпанчики" на красивое блюдо. Стебли зеленого лука можно обвязать, чтобы получить большее сходство с букетом.

Смотрите видео, как сделать букет из зефира:

Напомним, ранее мы делились рецептами легких салатов на 8 Марта. "Сегодня" также рассказывали, что приготовить на 8 Марта маме.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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