Рецепт праздничного салата "Тюльпаны" на 8 Марта
Если вы не знаете, как украсить праздничный стол, обязательно приготовьте это блюдо
Салат на 8 Марта "Тюльпаны" смотрится очень нарядно и понравится всем гостям. Он готовится из помидоров, сыра и яиц. Только не забудьте, что все продукты должны быть нарезаны очень мелко, чтобы было удобно начинять хрупкий "цветок".
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Помидоры для приготовления салата желательно покупать небольшого размера, плотные и упругие. Идеально подходят томаты сорта сливка – это плоды продолговатой формы, часто с заострением с одного конца.
Салат "Тюльпаны" к 8 Марта
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 105 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 помидоров
- 1-2 яйца
- 100 г плавленого или твердого сыра
- 1 ст.л. майонеза
- 1 пучок зеленого лука
- 1-2 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Сперва подготовьте помидоры. Сделайте на помидоре крестообразный надрез, чайной ложкой аккуратно достаньте всю мякоть помидора.
- Приготовьте начинку для помидоров – для этого смешайте мелко нарезанные отваренные яйца, тертый сыр, измельченный чеснок и майонез.
- Получившейся начинкой нафаршируйте помидоры. Маленьким ножом сделайте аккуратные дырочки с той стороны помидоров, которая не надрезана.
- В получившуюся дырочку вставьте перо зеленого лука.
Как и с чем подавать
Выложите получившиеся "тюльпанчики" на красивое блюдо. Стебли зеленого лука можно обвязать, чтобы получить большее сходство с букетом.
Смотрите видео, как сделать букет из зефира:
Напомним, ранее мы делились рецептами легких салатов на 8 Марта. "Сегодня" также рассказывали, что приготовить на 8 Марта маме.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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