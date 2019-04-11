Рецепт приготовления бограча на костре

Готовим настоящий закарпатский бограч в казане

Бограч на костре Фото: Depositphotos

Бограч – это традицинное венгерское блюдо из мяса, сладкого перца, молотой паприки, помидоров, картофеля, моркови и специй. В него часто добавляют чипетке – маленькие клецки из яичного теста. Считается, что это блюдо придумали пастухи, которые варили его полевых условиях на огне.

Бограч на костре: рецепт

Ингредиенты:

Свинина на кости (шея, лопатка) – 1 кг

Телячьи ребра – 500 г

Копченые ребра – 400 г

Телятина мякоть – 500 г

Копченое сало – 400 г

Лук – 3 шт.

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 5 зубчиков

Болгарский перец – 2 шт.

Томатная паста – 150 г

Паприка – 100-120 г

Перец чили – 3-4 шт (свежий)

Молодой картофель – 1.2 кг

Помидоры – 3 шт.

Черный перец горошком – 2 ч.л.

Соль

Лавровый лист 3 шт

Сахар – 1 ст.л.

Вода – самогон 100 г

Для чипетке:

100 г муки

1 яйцо

Соль

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Рецепт приготовления:

Котелок поставить на огонь и хорошо его разогреть. Добавить порезанное на большие куски сало и вытопить жир. Затем добавить все остальное мясо, предварительно его нарезав. Обжарить до золотистого цвета. Порезать лук на кубики, измельчить чеснок, посыпать паприкой и добавить к мясу. Готовить примерно 10 минут. Морковь очистить и нарезать кольцами. Добавить в бограч и залить водой. При этом мясо не должно "плавать". Готовить 1 час 15 минут. Помидоры очистить от кожицы и нарезать на кусочки примерно 1,5 см, а болгарский перец – на брусочки. Добавить в котелок и влить томатную пасту. Если воды мало, можно влить немного еще. Готовить примерно 40 минут при слабом кипении. Теперь добавить лавровый лист, черный перец, соль, перец чили, сахар. Через 15 минут добавить картофель и варить до готовности. В конце влить алкоголь. Замесить крутое тесто для чипетке из муки, яйца и соли. Отщипывая по кусочку, добавить в казан и готовить примерно 5-10 минут. Бограч готов!

Совет: Очень важно, на каких дровах готовится бограч, ведь от этого напрямую зависит аромат блюда. Мы рекомендуем варить бограч на вишне.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить печеную картошку на костре. "Сегодня" также рассказывали, как запечь зефир над костром.

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