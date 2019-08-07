Рецепт простого арбузного коктейля от Джейми Оливера
Готовим алкогольный напиток из арбуза
Сочная, сладкая мякоть арбуза идеально подходит для приготовления освежающих летних напитков. Знаменитый британский шеф Джейми Оливера предлагает сделать коктейль из арбуза с ромом, ванильным сиропом и льдом.
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Этот напиток состоит из минимума ингредиентов и готовится в блендере за считанные минуты, но обязательно станет настоящим хитом вечеринки на свежем воздухе.
Арбузный коктейль с ромом
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 шота золотого рома
- 400 г мякоти арбуза
- 1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу
- Кубики льда
Способ приготовления:
- Взбейте ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере.
- Попробуйте, по желанию добавьте немного больше сиропа, если нужно.
- Разлейте арбузный коктейль в бокалы и подавайте с дополнительными ломтиками арбуза, если хотите.
Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. "Сегодня" также делились рецептом салата из арбуза с фетой.
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Источник: Сегодня