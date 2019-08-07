Рецепт простого арбузного коктейля от Джейми Оливера

Готовим алкогольный напиток из арбуза

Коктейль из арбуза с ромом Фото: freepik.com

Сочная, сладкая мякоть арбуза идеально подходит для приготовления освежающих летних напитков. Знаменитый британский шеф Джейми Оливера предлагает сделать коктейль из арбуза с ромом, ванильным сиропом и льдом.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:

Этот напиток состоит из минимума ингредиентов и готовится в блендере за считанные минуты, но обязательно станет настоящим хитом вечеринки на свежем воздухе.

Арбузный коктейль с ромом

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 шота золотого рома

400 г мякоти арбуза

1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу

Кубики льда

Способ приготовления:

Взбейте ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере. Попробуйте, по желанию добавьте немного больше сиропа, если нужно. Разлейте арбузный коктейль в бокалы и подавайте с дополнительными ломтиками арбуза, если хотите.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. "Сегодня" также делились рецептом салата из арбуза с фетой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram