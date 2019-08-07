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Рецепт простого арбузного коктейля от Джейми Оливера

Готовим алкогольный напиток из арбуза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:22
Коктейль из арбуза с ромом
Коктейль из арбуза с ромом
Фото: freepik.com

Сочная, сладкая мякоть арбуза идеально подходит для приготовления освежающих летних напитков. Знаменитый британский шеф Джейми Оливера предлагает сделать коктейль из арбуза с ромом, ванильным сиропом и льдом.

Смотрите видео, как приготовить желе с водкой в арбузе:

Этот напиток состоит из минимума ингредиентов и готовится в блендере за считанные минуты, но обязательно станет настоящим хитом вечеринки на свежем воздухе. 

Арбузный коктейль с ромом

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 шота золотого рома
  • 400 г мякоти арбуза
  • 1-2 столовые ложки ванильного сиропа, по вкусу
  • Кубики льда

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Способ приготовления:

  1. Взбейте ром, мякоть арбуза без косточек и 1 столовую ложку ванильного сиропа с несколькими кубиками льда в блендере.
  2. Попробуйте, по желанию добавьте немного больше сиропа, если нужно.
  3. Разлейте арбузный коктейль в бокалы и подавайте с дополнительными ломтиками арбуза, если хотите.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. "Сегодня" также делились рецептом салата из арбуза с фетой.

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Источник: Сегодня
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