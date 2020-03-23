Рецепт простого домашнего бургера с курицей и овощами

Готовим вкусные бургеры дома

Хотите, чтобы бургер был не только вкусным, но и полезным? Для этого достаточно самостоятельно приготовить домашний фарш из птицы, взять в качестве основы цельнозерновую булочку и добавить побольше овощей.

Кетчуп и майонез для бургера также можно сделать своими руками. Только соус нужно готовить густым, иначе он будет растекаться по рукам.

Рецепт бургера с курицей

Простые бургеры дома Фото: freepik.com

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

137 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700 г филе бедра курицы или индейки

100 г куриного жира или свиного сала

1 желток

1 маленькая луковица

Растительное масло

Соль, свежемолотый черный перец

Для подачи:

4 булочки для бургеров

1 шарик моцареллы

12 помидоров черри

Половина красной сладкой луковицы

4 листа салата романо

Кетчуп

Домашний майонез

Сливочное масло

Способ приготовления:

Заранее заморозьте куриный жир или сало, затем натрите его на мелкой терке и снова немного заморозьте. Нарежьте филе птицы кусочками и проверните через мясорубку. Лучше всего, если часть мяса (примерно половина) будет пропущена через крупную решетку, а остальное – через мелкую. Очистите и как можно мельче нарежьте лук. Залейте его холодной водой с солью на 10 минут, затем откиньте на сито. Смешайте фарш с желтком, куриным жиром/салом и луком. Посолите и поперчите, слепите четыре котлеты диаметром чуть больше булочек для бургеров, выложите на поднос, застеленный пергаментом, и поставьте в холодильник на 30 минут. Подготовьте все для подачи: булочки разрежьте пополам, смажьте разрез сливочным маслом и обжарьте со стороны среза до золотистого цвета. Тонко нарежьте очищенный лук, моцареллу и помидоры. Сильно разогрейте сковороду гриль, смажьте ее маслом. Обжарьте бургеры с обеих сторон, перевернув три раза, примерно 10 минут. Внутри они должны быть нежными, но готовыми. Подавайте на булочках со всеми подготовленными ингредиентами. Майонез и кетчуп подайте отдельно.

Полезный совет

При приготовлении мясных котлет нужно следить за тем, чтобы они были не слишком толстыми и хорошо прожарились, а также подходили под размер булочки. Лучше всего хорошо вымешать фарш и специальной формой вырезать одинаковые котлеты.

Смотрите видео, как приготовить полезные бургеры от Григория Германа:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.

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