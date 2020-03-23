Рецепт простого домашнего бургера с курицей и овощами
Готовим вкусные бургеры дома
Хотите, чтобы бургер был не только вкусным, но и полезным? Для этого достаточно самостоятельно приготовить домашний фарш из птицы, взять в качестве основы цельнозерновую булочку и добавить побольше овощей.
Кетчуп и майонез для бургера также можно сделать своими руками. Только соус нужно готовить густым, иначе он будет растекаться по рукам.
Рецепт бургера с курицей
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 137 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 700 г филе бедра курицы или индейки
- 100 г куриного жира или свиного сала
- 1 желток
- 1 маленькая луковица
- Растительное масло
- Соль, свежемолотый черный перец
Для подачи:
- 4 булочки для бургеров
- 1 шарик моцареллы
- 12 помидоров черри
- Половина красной сладкой луковицы
- 4 листа салата романо
- Кетчуп
- Домашний майонез
- Сливочное масло
Способ приготовления:
- Заранее заморозьте куриный жир или сало, затем натрите его на мелкой терке и снова немного заморозьте.
- Нарежьте филе птицы кусочками и проверните через мясорубку. Лучше всего, если часть мяса (примерно половина) будет пропущена через крупную решетку, а остальное – через мелкую.
- Очистите и как можно мельче нарежьте лук. Залейте его холодной водой с солью на 10 минут, затем откиньте на сито.
- Смешайте фарш с желтком, куриным жиром/салом и луком. Посолите и поперчите, слепите четыре котлеты диаметром чуть больше булочек для бургеров, выложите на поднос, застеленный пергаментом, и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Подготовьте все для подачи: булочки разрежьте пополам, смажьте разрез сливочным маслом и обжарьте со стороны среза до золотистого цвета. Тонко нарежьте очищенный лук, моцареллу и помидоры.
- Сильно разогрейте сковороду гриль, смажьте ее маслом. Обжарьте бургеры с обеих сторон, перевернув три раза, примерно 10 минут. Внутри они должны быть нежными, но готовыми. Подавайте на булочках со всеми подготовленными ингредиентами. Майонез и кетчуп подайте отдельно.
Полезный совет
При приготовлении мясных котлет нужно следить за тем, чтобы они были не слишком толстыми и хорошо прожарились, а также подходили под размер булочки. Лучше всего хорошо вымешать фарш и специальной формой вырезать одинаковые котлеты.
Смотрите видео, как приготовить полезные бургеры от Григория Германа:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить идеальные булочки для бургеров. "Сегодня" также делились рецептом постного бургера с нутовой котлетой.
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