Рецепт простого картофельного салата с маринованными грибами
Обычно для приготовления салата картофель рекомендуют отварить в мундире
Картофельный салат – очень вкусное и сытное блюдо. Его главный ингредиент – вареный картофель, который можно дополнять самыми разными продуктами.
Смотрите видео, как выбрать картофель для салата:
Мы предлагаем простой рецепт картофельного салата с маринованными грибами, огурцами, луком и зеленью.
Картофельный салат с маринованными грибами
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 89 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г вареного в кожуре картофеля
- 200 г маринованных грибов (шампиньонов, опят)
- 100 г маринованных огурцов
- 1/2 красной луковицы
- Масло растительное нерафинированное – для заправки
- 2-3 веточки укропа
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Вареный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками.
- Лук очистить и тонко порубить.
- Маринованные грибы и огурцы нарезать произвольно.
- Добавить к картофелю и луку измельченный укроп, грибы и огурцы.
- Приправить салат солью, перцем, заправить маслом и перемешать.
Полезный совет
Вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, добавить вареную морковь, огурцы заменить зеленым горошком, а лук – свежей клюквой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.
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