Рецепт простого картофельного салата с маринованными грибами

Обычно для приготовления салата картофель рекомендуют отварить в мундире

Картофельный салат с грибами Фото: Depositphotos

Картофельный салат – очень вкусное и сытное блюдо. Его главный ингредиент – вареный картофель, который можно дополнять самыми разными продуктами.

Смотрите видео, как выбрать картофель для салата:

Мы предлагаем простой рецепт картофельного салата с маринованными грибами, огурцами, луком и зеленью.

Картофельный салат с маринованными грибами

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

89 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г вареного в кожуре картофеля

200 г маринованных грибов (шампиньонов, опят)

100 г маринованных огурцов

1/2 красной луковицы

Масло растительное нерафинированное – для заправки

2-3 веточки укропа

Соль, перец

Способ приготовления:

Вареный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками. Лук очистить и тонко порубить. Маринованные грибы и огурцы нарезать произвольно. Добавить к картофелю и луку измельченный укроп, грибы и огурцы. Приправить салат солью, перцем, заправить маслом и перемешать.

Полезный совет

Вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, добавить вареную морковь, огурцы заменить зеленым горошком, а лук – свежей клюквой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.

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