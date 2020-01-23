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Рецепт простого картофельного салата с маринованными грибами

Обычно для приготовления салата картофель рекомендуют отварить в мундире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Картофельный салат с грибами
Картофельный салат с грибами
Фото: Depositphotos

Картофельный салат – очень вкусное и сытное блюдо. Его главный ингредиент – вареный картофель, который можно дополнять самыми разными продуктами.

Смотрите видео, как выбрать картофель для салата:

Мы предлагаем простой рецепт картофельного салата с маринованными грибами, огурцами, луком и зеленью.

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Картофельный салат с маринованными грибами

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 89 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г вареного в кожуре картофеля
  • 200 г маринованных грибов (шампиньонов, опят)
  • 100 г маринованных огурцов
  • 1/2 красной луковицы
  • Масло растительное нерафинированное – для заправки
  • 2-3 веточки укропа
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Вареный картофель очистить и нарезать небольшими кубиками.
  2. Лук очистить и тонко порубить.
  3. Маринованные грибы и огурцы нарезать произвольно.
  4. Добавить к картофелю и луку измельченный укроп, грибы и огурцы.
  5. Приправить салат солью, перцем, заправить маслом и перемешать.

Полезный совет

Вы можете экспериментировать с ингредиентами. Например, добавить вареную морковь, огурцы заменить зеленым горошком, а лук – свежей клюквой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить жюльен с картошкой. "Сегодня" также делились рецептом овощной запеканки с картофелем.

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Источник: Сегодня
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