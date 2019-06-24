Рецепт простого пирога с абрикосами и ванилью
Готовим вкусный фруктовый пирог к чаю
Рецепт абрикосового пирога должен быть у каждой хозяйки. Наш вариант этой летней выпечки никого не оставит равнодушным: он вкусный, мягкий и ароматный. Причем абрикосы в пироге можно заменить практически любыми летними фруктами или ягодами: персиками, яблоками, малиной и клубникой.
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Простой пирог с абрикосами
Ингредиенты:
- 1 большое яйцо
- 140-170 г сахара
- 80 г размягченного сливочного масла
- 125 мл молока
- 170 г муки
- 1,5 ч.л. разрыхлителя
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. ванильного экстракта или сахара
- 500 г абрикосов
- 2 ст.л. сахарной пудры – для посылки
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Рецепт приготовления:
- Подготовить разъемную форму диаметром около 20 см.
- Абрикосы помыть, обсушить и убрать косточки. Если абрикосы крупные, то можно порезать их на четвертинки.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Просеять муку с разрыхлителем и солью, добавить ваниль.
- Взбить сахар с размягченным маслом до получения пышной массы.
- Добавить яйцо, молоко и ваниль, взбить до однородности.
- Всыпать в тесто мучную смесь, перемешать миксером на низких оборотах.
- Вылить тесто в форму.
- Сверху выложить абрикосы. Не кладите фрукты слишком близко к бортикам, иначе потом будет сложно доставать пирог.
- Отправить форму в духовку. Выпекать 10 минут при температуре 180 градусов, затем уменьшить нагрев до 160 градусов и готовить еще час.
- Дать остыть, затем достать из формы и переложить на блюдо. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.
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Источник: Сегодня