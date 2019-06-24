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Рецепт простого пирога с абрикосами и ванилью

Готовим вкусный фруктовый пирог к чаю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Пирог с абрикосами простой
Пирог с абрикосами простой
Фото: Depositphotos

Рецепт абрикосового пирога должен быть у каждой хозяйки. Наш вариант этой летней выпечки никого не оставит равнодушным: он вкусный, мягкий и ароматный. Причем абрикосы в пироге можно заменить практически любыми летними фруктами или ягодами: персиками, яблоками, малиной и клубникой.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Простой пирог с абрикосами

Ингредиенты:

  • 1 большое яйцо
  • 140-170 г сахара 
  • 80 г размягченного сливочного масла
  • 125 мл молока
  • 170 г муки
  • 1,5 ч.л. разрыхлителя
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 ч.л. ванильного экстракта или сахара
  • 500 г абрикосов
  • 2 ст.л. сахарной пудры – для посылки

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Рецепт приготовления:

  1. Подготовить разъемную форму диаметром около 20 см.
  2. Абрикосы помыть, обсушить и убрать косточки. Если абрикосы крупные, то можно порезать их на четвертинки.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов.
  4. Просеять муку с разрыхлителем и солью, добавить ваниль.
  5. Взбить сахар с размягченным маслом до получения пышной массы.
  6. Добавить яйцо, молоко и ваниль, взбить до однородности.
  7. Всыпать в тесто мучную смесь, перемешать миксером на низких оборотах.
  8. Вылить тесто в форму.
  9. Сверху выложить абрикосы. Не кладите фрукты слишком близко к бортикам, иначе потом будет сложно доставать пирог. 
  10. Отправить форму в духовку. Выпекать 10 минут при температуре 180 градусов, затем уменьшить нагрев до 160 градусов и готовить еще час.
  11. Дать остыть, затем достать из формы и переложить на блюдо. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.

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Источник: Сегодня
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