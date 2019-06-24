Рецепт простого пирога с абрикосами и ванилью

Готовим вкусный фруктовый пирог к чаю

Пирог с абрикосами простой Фото: Depositphotos

Рецепт абрикосового пирога должен быть у каждой хозяйки. Наш вариант этой летней выпечки никого не оставит равнодушным: он вкусный, мягкий и ароматный. Причем абрикосы в пироге можно заменить практически любыми летними фруктами или ягодами: персиками, яблоками, малиной и клубникой.

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Простой пирог с абрикосами

Ингредиенты:

1 большое яйцо

140-170 г сахара

80 г размягченного сливочного масла

125 мл молока

170 г муки

1,5 ч.л. разрыхлителя

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. ванильного экстракта или сахара

500 г абрикосов

2 ст.л. сахарной пудры – для посылки

Рецепт приготовления:

Подготовить разъемную форму диаметром около 20 см. Абрикосы помыть, обсушить и убрать косточки. Если абрикосы крупные, то можно порезать их на четвертинки. Разогреть духовку до 180 градусов. Просеять муку с разрыхлителем и солью, добавить ваниль. Взбить сахар с размягченным маслом до получения пышной массы. Добавить яйцо, молоко и ваниль, взбить до однородности. Всыпать в тесто мучную смесь, перемешать миксером на низких оборотах. Вылить тесто в форму. Сверху выложить абрикосы. Не кладите фрукты слишком близко к бортикам, иначе потом будет сложно доставать пирог. Отправить форму в духовку. Выпекать 10 минут при температуре 180 градусов, затем уменьшить нагрев до 160 градусов и готовить еще час. Дать остыть, затем достать из формы и переложить на блюдо. По желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить дрожжевой пирог с клубникой. "Сегодня" также делились рецептом "Королевской ватрушки" с абрикосами.

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