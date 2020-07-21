Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт простого салата из руколы, помидоров черри и моцареллы

Сегодня, 17:29

Вместо руколы вы можете использовать другую зелень или салатный микс

Рукола – один из самых популярных ингредиентов средиземноморской кухни. Эту горьковатую зелень используют как для основных блюд, так и для салатов. В Италии ее любят добавлять в пиццу, она может служить основой для запеканок и омлетов.

Мы предлагаем сделать простой летний салат из руколы с помидорами черри и моцареллой. Его можно подавать вместе с багетом или как дополнение к говяжьему стейку.

Салат из руколы, помидоров и моцареллы

Зеленый салат с помидорами и сыром
Зеленый салат с помидорами и сыром
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 10 минут

Калорийность:

  • 125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 100 г помидоров черри
  • 1 шарик моцареллы
  • 100 г руколы
  • Бальзамический уксус
  • Оливковое масло
  • Соль, перец

Читайте также:
Как испечь галету с помидорами, базиликом и моцареллой

Способ приготовления:

  1. Нарежьте моцареллу, разрежьте пополам помидоры.
  2. Выложите в миску руколу, добавив к ней моцареллу и помидоры. Перемешайте.
  3. Полейте оливковым маслом и бальзамиком и перемешайте еще раз. Приправьте по вкусу.

Полезный совет

Если вам попалась горькая рукола, вымочите ее в холодной воде минимум полчаса.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат из руколы с фетой и кабачками, а также делились рецептом салата с клубникой, сыром и руколой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Быстрый летний салат с зеленым горошком и фетой Как приготовить салат "Нисуаз" с консервированным тунцом Как заготовить лечо на зиму с перцем и помидорами Летний салат из помидоров с красным луком и базиликом
салат помидоры руккола моцарелла помидоры черри
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
У мережу злили фото Бузової, які не увійшли в Playboy
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Звезда «Дизель Шоу» Егор Крутоголов показал свадебные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Саливанчук во второй раз станет мамой – трогательные фото
Соковиті кабачки в духовці: як приготувати смачну овочеву закуску
Соковиті кабачки в духовці: як приготувати смачну овочеву закуску

Популярные статьи

Сегодня, 14:00Food

Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Верка Сердючка устроила зажигательные танцы в фонтане на Крещатике: фото

Сегодня, 05:05Fun

21 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 18:14Стиль

Красота в простоте: королева Летиция впечатлила небесно-голубым платьем

Вчера, 18:03Fun

Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом: смешные фото

Вчера, 16:02Шоу-бизнес

Алена Шоптенко показала своего мужа и поздравила его с днем рождения

Вчера, 15:56Психология

Новолуние 20 июля: о чем мечтать каждому знаку зодиака

Вчера, 14:47Техно

Жизнь после смерти: ученые объяснили, что нас ждет

Вчера, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Вчера, 12:18Events

Новолуние 20 июля: что нельзя делать и особенности дня

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Славянский Базар-2020: какое место на конкурсе заняла Украина

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Вчера, 08:49PR

Отдых в гармонии с природой: страусиная ферма подарит незабываемые эмоции

19 июляFood

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

19 июляEvents

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

19 июляFun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Немка, чья красота приковывает взгляд, метит на медали Олимпа!
Українське кохання Бонда Куриленко показала пляжне фото
Українське кохання Бонда Куриленко показала пляжне фото
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
В Сети восхитились снимком Аллы Пугачевой в купальнике
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Семья Захарова возмущена предложением Ефремова
Котлеты больше не жарим: смешиваем фарш и ставим в духовку
Котлеты больше не жарим: смешиваем фарш и ставим в духовку
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Перед ефіром. Алла Мазур показала фото без макіяжу
Еда с самой быстрой усваиваемостью: едим перед сном без опаски
Еда с самой быстрой усваиваемостью: едим перед сном без опаски
Диабет, проблемы с сердцем: какую кашу мы зря считаем полезной
Диабет, проблемы с сердцем: какую кашу мы зря считаем полезной

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять