Рецепт простого салата из руколы, помидоров черри и моцареллы
Вместо руколы вы можете использовать другую зелень или салатный микс
Рукола – один из самых популярных ингредиентов средиземноморской кухни. Эту горьковатую зелень используют как для основных блюд, так и для салатов. В Италии ее любят добавлять в пиццу, она может служить основой для запеканок и омлетов.
Мы предлагаем сделать простой летний салат из руколы с помидорами черри и моцареллой. Его можно подавать вместе с багетом или как дополнение к говяжьему стейку.
Салат из руколы, помидоров и моцареллы
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 125 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г помидоров черри
- 1 шарик моцареллы
- 100 г руколы
- Бальзамический уксус
- Оливковое масло
- Соль, перец
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Способ приготовления:
- Нарежьте моцареллу, разрежьте пополам помидоры.
- Выложите в миску руколу, добавив к ней моцареллу и помидоры. Перемешайте.
- Полейте оливковым маслом и бальзамиком и перемешайте еще раз. Приправьте по вкусу.
Полезный совет
Если вам попалась горькая рукола, вымочите ее в холодной воде минимум полчаса.
Смотрите видео, как выращивать зелень дома:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат из руколы с фетой и кабачками, а также делились рецептом салата с клубникой, сыром и руколой.
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