Рецепт простого салата из руколы, помидоров черри и моцареллы

Вместо руколы вы можете использовать другую зелень или салатный микс

Рукола – один из самых популярных ингредиентов средиземноморской кухни. Эту горьковатую зелень используют как для основных блюд, так и для салатов. В Италии ее любят добавлять в пиццу, она может служить основой для запеканок и омлетов.

Мы предлагаем сделать простой летний салат из руколы с помидорами черри и моцареллой. Его можно подавать вместе с багетом или как дополнение к говяжьему стейку.

Салат из руколы, помидоров и моцареллы

Зеленый салат с помидорами и сыром Фото: freepik.com

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

125 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г помидоров черри

1 шарик моцареллы

100 г руколы

Бальзамический уксус

Оливковое масло

Соль, перец

Способ приготовления:

Нарежьте моцареллу, разрежьте пополам помидоры. Выложите в миску руколу, добавив к ней моцареллу и помидоры. Перемешайте. Полейте оливковым маслом и бальзамиком и перемешайте еще раз. Приправьте по вкусу.

Полезный совет

Если вам попалась горькая рукола, вымочите ее в холодной воде минимум полчаса.

Смотрите видео, как выращивать зелень дома:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат из руколы с фетой и кабачками, а также делились рецептом салата с клубникой, сыром и руколой.

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