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Рецепт простого салата из сельди с авокадо и свеклой

Вкусный салат из селедки с йогуртовой заправкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:12

Свекла, сельдь и авокадо – очень полезные продукты. Свекла снижает артериальное давление благодаря магнию. Сельдь – отличный источник Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для сердца и нервной системы. Авокадо богато витаминами группы В, С, А, Е, К, в нем содержатся кальций, калий, фосфор, железо, натрий, йод, медь и магний.

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Мы советуем сделать аппетитный салат-закуску из этих ингредиентов. Заправляется он смесью йогурта, сметаны, зелени и лимонного сока.

Закуска из сельди, авокадо и свеклы

Салат из свеклы с селедкой и авокадо
Салат из свеклы с селедкой и авокадо
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для закуски:

  • 1/2 авокадо
  • 1 филе слабосоленой сельди
  • 1 свекла
  • 1/2 лайма

Для заправки:

  • 2 ст.л. йогурта натурального
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 пучок укропа
  • 1 щепотка тертой цедры лимона
  • 1 щепотка сахара
  • Соль, молотый черный перец
  • 1 ч.л. белого винного уксуса

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварить, остудить и почистить.
  2. Нарезать свеклу, сельдь и авокадо кубиками примерно одинакового размера.
  3. Авокадо сбрызнуть соком лайма.
  4. Красиво выложить все ингредиенты в прозрачные стаканики, полить заправкой и подавать.

Как сделать заправку

Йогурт перемешать со сметаной до однородности. Добавить лимонную цедру, соль, молотый черный перец, сахар и уксус. В конце добавьте рубленый укроп.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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Источник: Сегодня
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