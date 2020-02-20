Рецепт простого салата из сельди с авокадо и свеклой

Вкусный салат из селедки с йогуртовой заправкой

Свекла, сельдь и авокадо – очень полезные продукты. Свекла снижает артериальное давление благодаря магнию. Сельдь – отличный источник Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для сердца и нервной системы. Авокадо богато витаминами группы В, С, А, Е, К, в нем содержатся кальций, калий, фосфор, железо, натрий, йод, медь и магний.

Мы советуем сделать аппетитный салат-закуску из этих ингредиентов. Заправляется он смесью йогурта, сметаны, зелени и лимонного сока.

Закуска из сельди, авокадо и свеклы

Салат из свеклы с селедкой и авокадо Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

142 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для закуски:

1/2 авокадо

1 филе слабосоленой сельди

1 свекла

1/2 лайма

Для заправки:

2 ст.л. йогурта натурального

1 ст.л. сметаны

1 пучок укропа

1 щепотка тертой цедры лимона

1 щепотка сахара

Соль, молотый черный перец

1 ч.л. белого винного уксуса

Способ приготовления:

Свеклу отварить, остудить и почистить. Нарезать свеклу, сельдь и авокадо кубиками примерно одинакового размера. Авокадо сбрызнуть соком лайма. Красиво выложить все ингредиенты в прозрачные стаканики, полить заправкой и подавать.

Как сделать заправку

Йогурт перемешать со сметаной до однородности. Добавить лимонную цедру, соль, молотый черный перец, сахар и уксус. В конце добавьте рубленый укроп.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.