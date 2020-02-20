Рецепт простого салата из сельди с авокадо и свеклой
Вкусный салат из селедки с йогуртовой заправкой
Свекла, сельдь и авокадо – очень полезные продукты. Свекла снижает артериальное давление благодаря магнию. Сельдь – отличный источник Омега-3 жирных кислот, которые необходимы для сердца и нервной системы. Авокадо богато витаминами группы В, С, А, Е, К, в нем содержатся кальций, калий, фосфор, железо, натрий, йод, медь и магний.
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Мы советуем сделать аппетитный салат-закуску из этих ингредиентов. Заправляется он смесью йогурта, сметаны, зелени и лимонного сока.
Закуска из сельди, авокадо и свеклы
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 142 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для закуски:
- 1/2 авокадо
- 1 филе слабосоленой сельди
- 1 свекла
- 1/2 лайма
Для заправки:
- 2 ст.л. йогурта натурального
- 1 ст.л. сметаны
- 1 пучок укропа
- 1 щепотка тертой цедры лимона
- 1 щепотка сахара
- Соль, молотый черный перец
- 1 ч.л. белого винного уксуса
Способ приготовления:
- Свеклу отварить, остудить и почистить.
- Нарезать свеклу, сельдь и авокадо кубиками примерно одинакового размера.
- Авокадо сбрызнуть соком лайма.
- Красиво выложить все ингредиенты в прозрачные стаканики, полить заправкой и подавать.
Как сделать заправку
Йогурт перемешать со сметаной до однородности. Добавить лимонную цедру, соль, молотый черный перец, сахар и уксус. В конце добавьте рубленый укроп.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
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