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Рецепт простого салата из тунца с кукурузой и огурцами

Вкусный и быстрый салат из консервированного тунца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:35
Салат из тунца с огурцом
Салат из тунца с огурцом
Фото: Depositphotos

Салат из тунца можно подавать как самостоятельное блюдо, намазывать на крекеры или делать с ним бутерброды. Огурец в рецепте можно заменить рубленым сельдереем или луком-шалот.

Смотрите видео, чем полезен тунец:

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Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)
  • Консервированная кукуруза – 1 банка
  • Куриные яйца – 4 шт.
  • Свежий огурец – 1-2 шт.
  • Майонез – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
  2. Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
  3. Тунца достать из рассола и размять вилкой.
  4. Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
  5. По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.

Почему нужно включить в свое меню тунца

Тунец – это низкокалорийный продукт, который содержит всего 120 ккал на 100 г. Кроме того, в тунце много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые полезны для сердечнососудистой системы, так как помогают нам справляться с холестерином, снижая риск развития инфаркта и вероятность образования тромбов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.

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Источник: Сегодня
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