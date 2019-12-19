Рецепт простого салата из тунца с кукурузой и огурцами
Вкусный и быстрый салат из консервированного тунца
Салат из тунца можно подавать как самостоятельное блюдо, намазывать на крекеры или делать с ним бутерброды. Огурец в рецепте можно заменить рубленым сельдереем или луком-шалот.
Смотрите видео, чем полезен тунец:
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Салат из тунца с кукурузой, яйцами и огурцами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Консервированный тунец кусочками – 1 банка (190 г)
- Консервированная кукуруза – 1 банка
- Куриные яйца – 4 шт.
- Свежий огурец – 1-2 шт.
- Майонез – по вкусу
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить. Нарезать кубиками.
- Огурцы помыть, по желанию почистить и нарезать кубиками.
- Тунца достать из рассола и размять вилкой.
- Смешать все ингредиенты в салатнице, заправить майонезом, посолить и поперчить по вкусу.
- По желанию украсить салат из тунца листиками зелени.
Почему нужно включить в свое меню тунца
Тунец – это низкокалорийный продукт, который содержит всего 120 ккал на 100 г. Кроме того, в тунце много омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые полезны для сердечнососудистой системы, так как помогают нам справляться с холестерином, снижая риск развития инфаркта и вероятность образования тромбов.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом салата из тунца с гренками.
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