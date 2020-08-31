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Рецепт простого шоколадного десерта от Григория Германа: видео

Сегодня, 18:35

Ведущий показал, как сделать шоколадную колбаску в домашних условиях

Salame di cioccolato, или шоколадная колбаска – португальский десерт из какао, раскрошенного печенья, масла, яиц и небольшого количества портвейна или рома. Блюдо стало популярным в Европе и в других странах, часто теряя алкоголь в качестве ингредиента.

Для многих шоколадная колбаска – ностальгический десерт. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить ее на собственной кухне.

Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаска
Шоколадная колбаска
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 460 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 50 г темного какао-порошка
  • 50 мл сливок
  • 500 г песочного печенья
  • 50 г сливочного ликера
  • 100 г сахара
  • 1 плитка черного шоколада
  • Орехи – по желанию

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Способ приготовления:

  1. Смешайте в сотейнике сахар и какао. Влейте сливки и нагрейте.
  2. Когда масса нагреется, добавьте и растопите сливочное масло.
  3. Измельчите печенье и орехи.
  4. Добавьте в масляную смесь разломанный на кусочки шоколад и сливочный ликер. Перемешайте.
  5. Залейте шоколадной массой печенье и орехи. Перемешайте лопаткой.
  6. Выложите смесь на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно заверните.
  7. Охладите десерт в холодильнике и снимите пленку.

Как подавать колбаску

Присыпьте десерт сахарной пудрой или какао-порошком и разрежьте на порционные кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хрустящее шоколадное печенье с орехами, а также писали, как сделать шоколадную колбасу с алкоголем.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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