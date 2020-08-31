Рецепт простого шоколадного десерта от Григория Германа: видео

Ведущий показал, как сделать шоколадную колбаску в домашних условиях

Salame di cioccolato, или шоколадная колбаска – португальский десерт из какао, раскрошенного печенья, масла, яиц и небольшого количества портвейна или рома. Блюдо стало популярным в Европе и в других странах, часто теряя алкоголь в качестве ингредиента.

Для многих шоколадная колбаска – ностальгический десерт. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить ее на собственной кухне.

Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаска Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

460 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

50 г темного какао-порошка

50 мл сливок

500 г песочного печенья

50 г сливочного ликера

100 г сахара

1 плитка черного шоколада

Орехи – по желанию

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Способ приготовления:

Смешайте в сотейнике сахар и какао. Влейте сливки и нагрейте. Когда масса нагреется, добавьте и растопите сливочное масло. Измельчите печенье и орехи. Добавьте в масляную смесь разломанный на кусочки шоколад и сливочный ликер. Перемешайте. Залейте шоколадной массой печенье и орехи. Перемешайте лопаткой. Выложите смесь на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно заверните. Охладите десерт в холодильнике и снимите пленку.

Как подавать колбаску

Присыпьте десерт сахарной пудрой или какао-порошком и разрежьте на порционные кусочки.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хрустящее шоколадное печенье с орехами, а также писали, как сделать шоколадную колбасу с алкоголем.

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