Рецепт простого шоколадного десерта от Григория Германа: видео
Ведущий показал, как сделать шоколадную колбаску в домашних условиях
Salame di cioccolato, или шоколадная колбаска – португальский десерт из какао, раскрошенного печенья, масла, яиц и небольшого количества портвейна или рома. Блюдо стало популярным в Европе и в других странах, часто теряя алкоголь в качестве ингредиента.
Для многих шоколадная колбаска – ностальгический десерт. Григорий Герман, ведущий программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", показал, как приготовить ее на собственной кухне.
Шоколадная колбаса
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 460 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 50 г темного какао-порошка
- 50 мл сливок
- 500 г песочного печенья
- 50 г сливочного ликера
- 100 г сахара
- 1 плитка черного шоколада
- Орехи – по желанию
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Способ приготовления:
- Смешайте в сотейнике сахар и какао. Влейте сливки и нагрейте.
- Когда масса нагреется, добавьте и растопите сливочное масло.
- Измельчите печенье и орехи.
- Добавьте в масляную смесь разломанный на кусочки шоколад и сливочный ликер. Перемешайте.
- Залейте шоколадной массой печенье и орехи. Перемешайте лопаткой.
- Выложите смесь на пищевую пленку, сформируйте колбаску и плотно заверните.
- Охладите десерт в холодильнике и снимите пленку.
Как подавать колбаску
Присыпьте десерт сахарной пудрой или какао-порошком и разрежьте на порционные кусочки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить хрустящее шоколадное печенье с орехами, а также писали, как сделать шоколадную колбасу с алкоголем.
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