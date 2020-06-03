Рецепт простого вафельного торта со сгущенкой и черникой
Ягоды придают десерту приятную кислинку
Вафельный торт – десерт, который требует минимум времени и сил. В его основе – готовые вафельные коржи, которые продаются на каждом углу.
Сгущенку в рецепте можно заменить сметаной с сахаром или взбитыми сливками – это и проще, и не так опасно для фигуры.
Вафельный торт с черникой и сгущенкой
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 406 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6-7 вафельных коржей
- 1 банка вареной сгущенки
- 700-800 г черники или голубики
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Способ приготовления:
- Щедро смазать вафли сгущенкой.
- Сверху, стараясь не помять, поместить ягоды и сложить коржи друг на друга в виде торта. Сгущенка, намазанная на коржи, выступит в роли клея и не даст ягодам раскатиться.
- Верхний корж лучше оставить пустым, поскольку торт придется, придавив прессом, выдержать несколько часов в холодильнике.
На заметку
- Для начинки подойдет и смородина, а также любая другая некрупная ягода без косточек;
- Приготовить вареную сгущенку можно самостоятельно. Для этого сгущенку прямо в банке (открывать ее не нужно) опустить в кастрюльку с водой и варить примерно часа три. Прежде чем открыть банку, дать ей как следует остыть;
- Готовый десерт можно украсить ягодами, листиками мяты и присыпать сахарной пудрой.
Смотрите видео, как сделать вафли без сахара:
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