Рецепт простого вафельного торта со сгущенкой и черникой

Ягоды придают десерту приятную кислинку

Вафельный торт – десерт, который требует минимум времени и сил. В его основе – готовые вафельные коржи, которые продаются на каждом углу.

Сгущенку в рецепте можно заменить сметаной с сахаром или взбитыми сливками – это и проще, и не так опасно для фигуры.

Вафельный торт с черникой и сгущенкой

Вафельный торт с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

406 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6-7 вафельных коржей

1 банка вареной сгущенки

700-800 г черники или голубики

Способ приготовления:

Щедро смазать вафли сгущенкой. Сверху, стараясь не помять, поместить ягоды и сложить коржи друг на друга в виде торта. Сгущенка, намазанная на коржи, выступит в роли клея и не даст ягодам раскатиться. Верхний корж лучше оставить пустым, поскольку торт придется, придавив прессом, выдержать несколько часов в холодильнике.

На заметку

Для начинки подойдет и смородина, а также любая другая некрупная ягода без косточек;

Приготовить вареную сгущенку можно самостоятельно. Для этого сгущенку прямо в банке (открывать ее не нужно) опустить в кастрюльку с водой и варить примерно часа три. Прежде чем открыть банку, дать ей как следует остыть;

Готовый десерт можно украсить ягодами, листиками мяты и присыпать сахарной пудрой.

Смотрите видео, как сделать вафли без сахара:

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочных вафель на кефире. Сегодня.Lifestyle также писали, как приготовить бельгийские вафли.

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