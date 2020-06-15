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Рецепт простого варенья из абрикосов с желатином

Сегодня, 15:57

Готовим абрикосовое варенье на желатине без воды

Абрикосовое варенье – одно из самых вкусных и ароматных. Существуют разные способы его приготовления, но один из самых простых рецептов – на желатине.

Чтобы сохранить как можно больше пользы абрикосов в варенье, его не стоит варить слишком долго – в идеале плоды, перемешанные с сахаром, следует довести до кипения и проварить несколько минут.

Варенье из абрикосов с желатином

Абрикосовое варенье на желатине
Абрикосовое варенье на желатине
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг абрикосов
  • 50 г порошкового желатина
  • 2 кг сахара

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Способ приготовления:

  1. Абрикосы промойте и удалите косточки.
  2. Пропустите плоды через мясорубку или измельчите в блендере. Выложите получившееся пюре в большую кастрюлю.
  3. Сахар смешайте с желатином и засыпьте этой сухой смесью абрикосы.
  4. Оставьте пюре примерно на 8 часов.
  5. Поместите смесь на медленный огонь и доведите до кипения.
  6. Проварите 5 минут, снимая пенки, разложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть.

Как подавать абрикосовое варенье

Варенье из абрикосов на желатине можно не только есть вместе с чаем, добавлять в блины и намазывать на хлеб, но и использовать для приготовления домашней выпечки и тортов.

Смотрите видео, как сделать варенье из экзотических продуктов:

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде абрикосов. Сегодня.Lifestyle также писали, чем полезна курага.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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