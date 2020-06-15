Рецепт простого варенья из абрикосов с желатином
Готовим абрикосовое варенье на желатине без воды
Абрикосовое варенье – одно из самых вкусных и ароматных. Существуют разные способы его приготовления, но один из самых простых рецептов – на желатине.
Чтобы сохранить как можно больше пользы абрикосов в варенье, его не стоит варить слишком долго – в идеале плоды, перемешанные с сахаром, следует довести до кипения и проварить несколько минут.
Варенье из абрикосов с желатином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 164 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг абрикосов
- 50 г порошкового желатина
- 2 кг сахара
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Способ приготовления:
- Абрикосы промойте и удалите косточки.
- Пропустите плоды через мясорубку или измельчите в блендере. Выложите получившееся пюре в большую кастрюлю.
- Сахар смешайте с желатином и засыпьте этой сухой смесью абрикосы.
- Оставьте пюре примерно на 8 часов.
- Поместите смесь на медленный огонь и доведите до кипения.
- Проварите 5 минут, снимая пенки, разложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть.
Как подавать абрикосовое варенье
Варенье из абрикосов на желатине можно не только есть вместе с чаем, добавлять в блины и намазывать на хлеб, но и использовать для приготовления домашней выпечки и тортов.
Смотрите видео, как сделать варенье из экзотических продуктов:
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