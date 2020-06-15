Рецепт простого варенья из абрикосов с желатином

Готовим абрикосовое варенье на желатине без воды

Абрикосовое варенье – одно из самых вкусных и ароматных. Существуют разные способы его приготовления, но один из самых простых рецептов – на желатине.

Чтобы сохранить как можно больше пользы абрикосов в варенье, его не стоит варить слишком долго – в идеале плоды, перемешанные с сахаром, следует довести до кипения и проварить несколько минут.

Варенье из абрикосов с желатином

Абрикосовое варенье на желатине Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

164 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 кг абрикосов

50 г порошкового желатина

2 кг сахара

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Способ приготовления:

Абрикосы промойте и удалите косточки. Пропустите плоды через мясорубку или измельчите в блендере. Выложите получившееся пюре в большую кастрюлю. Сахар смешайте с желатином и засыпьте этой сухой смесью абрикосы. Оставьте пюре примерно на 8 часов. Поместите смесь на медленный огонь и доведите до кипения. Проварите 5 минут, снимая пенки, разложите в стерилизованные банки, закатайте и дайте остыть.

Как подавать абрикосовое варенье

Варенье из абрикосов на желатине можно не только есть вместе с чаем, добавлять в блины и намазывать на хлеб, но и использовать для приготовления домашней выпечки и тортов.

Смотрите видео, как сделать варенье из экзотических продуктов:

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