Рецепт простой окрошки на сыворотке с колбасой

Готовим быструю окрошку в домашних условиях

Окрошка – легкий и освежающий суп, который можно приготовить на обед или ужин в жаркое время года. В нежирной сыворотке содержится большое число витаминов и микроэлементов.

Вы можете использовать уже готовую покупную сыворотку или сделать ее в домашних условиях из кефира. Для этого нужно подогреть кефир на водяной бане. Он должен распасться на творог и сыворотку.

Когда это произойдет, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 минут. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.

Окрошка на сыворотке с майонезом

Окрошка на сыворотке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

68 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 яиц

250 г вареной колбасы

5 свежих огурцов

6 шт. редиса

Зелень

4 ст.л. сметаны

3 ст.л. домашнего майонеза

1.5 ст.л. горчицы

0.5 ч.л. лимонной кислоты

1 л сыворотки

Соль

Способ приготовления:

Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень. Заправить окрошку смесью домашнего майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Посолить по вкусу. Остудить в холодильнике.

Полезный совет

Колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или отварным мясом.

Смотрите видео, как сделать вкусную домашнюю окрошку:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой.

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