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Рецепт простой окрошки на сыворотке с колбасой

Готовим быструю окрошку в домашних условиях

Ирина Павлина
Сегодня, 11:03

Окрошка – легкий и освежающий суп, который можно приготовить на обед или ужин в жаркое время года. В нежирной сыворотке содержится большое число витаминов и микроэлементов.

Вы можете использовать уже готовую покупную сыворотку или сделать ее в домашних условиях из кефира. Для этого нужно подогреть кефир на водяной бане. Он должен распасться на творог и сыворотку.

Когда это произойдет, снимите кастрюлю с огня и оставьте на 10 минут. Переложите творог в дуршлаг и дайте сыворотке стечь.

Окрошка на сыворотке с майонезом

Окрошка на сыворотке
Окрошка на сыворотке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 68 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 250 г вареной колбасы
  • 5 свежих огурцов
  • 6 шт. редиса
  • Зелень
  • 4 ст.л. сметаны
  • 3 ст.л. домашнего майонеза
  • 1.5 ст.л. горчицы
  • 0.5 ч.л. лимонной кислоты
  • 1 л сыворотки
  • Соль

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Способ приготовления:

  1. Нарезать вареные яйца, колбасу, овощи и зелень.
  2. Заправить окрошку смесью домашнего майонеза, сметаны, горчицы, лимонной кислоты и сыворотки. Посолить по вкусу.
  3. Остудить в холодильнике.

Полезный совет

Колбасу в рецепте можно заменить ветчиной или отварным мясом.

Смотрите видео, как сделать вкусную домашнюю окрошку:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить окрошку на кефире с колбасой.

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Источник: Сегодня
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