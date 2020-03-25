Рецепт простой шоколадной панна котты в формочках
Готовим знаменитый итальянский десерт с шоколадно-лимонным вкусом
Шоколадная панна котта – отличная альтернатива торту на праздничном столе. Это легкий, воздушный десерт, который готовится из доступных ингредиентов: шоколада, сливок и желатина. Чтобы придать десерту пикантную нотку, мы советуем добавить немного лимонной или апельсиновой цедры.
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Панна котту обычно подают вместе c ягодами, фруктами и сладким соусом. Правильно приготовленный десерт имеет бархатную текстуру и тает во рту.
Шоколадная панна котта
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 178 ккал на 100 г⠀
Ингредиенты:⠀
- 350 мл сливок 20 %
- 1 ст. л. мелко натертой цедры лимона
- 8 ст.л. теплой воды
- 100 г черного шоколада
- 8 г порошкового желатина
Способ приготовления:
- Развести желатин в столовой ложке воды и дать набухнуть. Через пять минут добавить к нему оставшуюся воду и тщательно размешать.
- Натереть шоколад на крупной терке.
- Налить в сотейник сливки и поставить на плиту на небольшой огонь. Через несколько минут добавить туда лимонную цедру и шоколад. Тщательно перемешать, а затем снова нагреть. Когда шоколад растает, сразу же убрать сотейник с плиты.
- Перемешать массу в сотейнике, добавить в нее желатин и снова перемешать.
- Готовую смесь разлить по формочкам, дать ей остыть при комнатной температуре около 10 минут, а затем убрать в холодильник на два часа.
Как достать панна котту из формочек
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Опустить емкости с десертом на 15 секунд в горячую воду, а затем аккуратно вытряхнуть из формочек. Украсить тертым шоколадом или какао. Можно дополнить десерт свежими ягодами клубники.
Смотрите видео, как приготовить шоколадный мусс:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.
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