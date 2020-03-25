Рецепт простой шоколадной панна котты в формочках

Готовим знаменитый итальянский десерт с шоколадно-лимонным вкусом

Шоколадная панна котта – отличная альтернатива торту на праздничном столе. Это легкий, воздушный десерт, который готовится из доступных ингредиентов: шоколада, сливок и желатина. Чтобы придать десерту пикантную нотку, мы советуем добавить немного лимонной или апельсиновой цедры.

Панна котту обычно подают вместе c ягодами, фруктами и сладким соусом. Правильно приготовленный десерт имеет бархатную текстуру и тает во рту.

Шоколадная панна котта

Шоколадная панна котта Фото: Pinterest

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

178 ккал на 100 г⠀

Ингредиенты:⠀

350 мл сливок 20 %

1 ст. л. мелко натертой цедры лимона

8 ст.л. теплой воды

100 г черного шоколада

8 г порошкового желатина

Способ приготовления:

Развести желатин в столовой ложке воды и дать набухнуть. Через пять минут добавить к нему оставшуюся воду и тщательно размешать. Натереть шоколад на крупной терке. Налить в сотейник сливки и поставить на плиту на небольшой огонь. Через несколько минут добавить туда лимонную цедру и шоколад. Тщательно перемешать, а затем снова нагреть. Когда шоколад растает, сразу же убрать сотейник с плиты. Перемешать массу в сотейнике, добавить в нее желатин и снова перемешать. Готовую смесь разлить по формочкам, дать ей остыть при комнатной температуре около 10 минут, а затем убрать в холодильник на два часа.

Как достать панна котту из формочек

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Опустить емкости с десертом на 15 секунд в горячую воду, а затем аккуратно вытряхнуть из формочек. Украсить тертым шоколадом или какао. Можно дополнить десерт свежими ягодами клубники.

Смотрите видео, как приготовить шоколадный мусс:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить йогуртовую панна котту с ягодным кремом. "Сегодня" также делились рецептом малиновой панна котты.

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