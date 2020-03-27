Рецепт простых конвертиков к чаю с яблоками и корицей
Вкусная и быстрая домашняя выпечка
Конвертики из теста с яблоками и корицей – это просто, быстро и очень вкусно. С их приготовлением справятся даже дети, если вы поможете им нарезать фрукты.
А чтобы еще больше сократить время приготовления, возьмите готовое слоеное тесто – дрожжевое или пресное.
Конвертики с яблоками
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 280 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла
- 6 ст.л. сметаны
- 1 стакан муки
- 2 яблока
- Щепотка корицы
- 2 ст.л. сахара
- Сахарная пудра – для посыпки
Способ приготовления:
- Смешать размягченное масло и сметану. Всыпать муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто. Поставить его в холодильник на полчаса.
- Яблоки разрезать на четыре части, удалить сердцевину, нарезать каждую четвертинку на тонкие поперечные ломтики. Посыпать сахаром и корицей, перемешать.
- Тесто тонко раскатать и нарезать на квадраты примерно 10х10 см.
- Сверху выложить яблочную начинку, свернуть конвертом.
- Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 20-25 минут или до золотистого цвета.
- Готовые конвертики выложить на решетку, дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой.
Полезный совет
Вместо яблок можно использовать другие фрукты и ягоды, ревень или щавель, а также творог.
Смотрите видео, как испечь сладкий яблочный хлеб:
Напомним, ранее мы писали, как сделать слойки с малиной и белым шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом домашнего слоеного теста.
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Источник: Сегодня