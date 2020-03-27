Рецепт простых конвертиков к чаю с яблоками и корицей

Вкусная и быстрая домашняя выпечка

Конвертики из теста с яблоками и корицей – это просто, быстро и очень вкусно. С их приготовлением справятся даже дети, если вы поможете им нарезать фрукты.

А чтобы еще больше сократить время приготовления, возьмите готовое слоеное тесто – дрожжевое или пресное.

Конвертики с яблоками

Конвертики с яблоками Фото: freepik.com

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

280 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г сливочного масла

6 ст.л. сметаны

1 стакан муки

2 яблока

Щепотка корицы

2 ст.л. сахара

Сахарная пудра – для посыпки

Способ приготовления:

Смешать размягченное масло и сметану. Всыпать муку и замесить мягкое, не липнущее к рукам тесто. Поставить его в холодильник на полчаса. Яблоки разрезать на четыре части, удалить сердцевину, нарезать каждую четвертинку на тонкие поперечные ломтики. Посыпать сахаром и корицей, перемешать. Тесто тонко раскатать и нарезать на квадраты примерно 10х10 см. Сверху выложить яблочную начинку, свернуть конвертом. Выпекать в разогретой до 200 ºС духовке примерно 20-25 минут или до золотистого цвета. Готовые конвертики выложить на решетку, дать немного остыть и посыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

Вместо яблок можно использовать другие фрукты и ягоды, ревень или щавель, а также творог.

Смотрите видео, как испечь сладкий яблочный хлеб:

Напомним, ранее мы писали, как сделать слойки с малиной и белым шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом домашнего слоеного теста.

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