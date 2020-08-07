Рецепт пряного яблочного сидра с имбирем и апельсином

Этот сидр не содержит алкоголя, поэтому подойдет как для взрослых, так и для детей

Яблочный сидр может быть не только алкогольным. Мы расскажем, как сделать вкусный сидр из яблочного сока с имбирем, апельсином и корицей. Он подается холодным вместе с газированной водой и льдом. Такой напиток прекрасно освежит в жаркий летний день.

Яблочный сидр безалкогольный

Яблочный сидр безалкогольный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут + время на охлаждение

Калорийность:

49 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Яблочный сок, желательно нефильтрованный – 1 л

Апельсин – 1 шт.

Корица – 2 палочки

Корень имбиря – 7-8 см

Газированная вода – 2 л

Лед

Способ приготовления:

Налейте яблочный сок в кастрюльку, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут. Снимите с огня и полностью остудите. Процедите сидр через сито и разлейте по бокалам.

Как подавать напиток

Предварительно по желанию добавьте в бокалы по горсти льда и наполните их на четверть газированной водой.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить кексы с яблочным сидром, а также делились рецептом яблочного кваса с мятой.

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