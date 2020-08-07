Рецепт пряного яблочного сидра с имбирем и апельсином
Этот сидр не содержит алкоголя, поэтому подойдет как для взрослых, так и для детей
Яблочный сидр может быть не только алкогольным. Мы расскажем, как сделать вкусный сидр из яблочного сока с имбирем, апельсином и корицей. Он подается холодным вместе с газированной водой и льдом. Такой напиток прекрасно освежит в жаркий летний день.
Яблочный сидр безалкогольный
Время приготовления:
- 30 минут + время на охлаждение
Калорийность:
- 49 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Яблочный сок, желательно нефильтрованный – 1 л
- Апельсин – 1 шт.
- Корица – 2 палочки
- Корень имбиря – 7-8 см
- Газированная вода – 2 л
- Лед
Способ приготовления:
- Налейте яблочный сок в кастрюльку, добавьте порезанный на ломтики апельсин, палочки корицы и почищенный и порезанный на кусочки корень имбиря.
- Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут.
- Снимите с огня и полностью остудите.
- Процедите сидр через сито и разлейте по бокалам.
Как подавать напиток
Предварительно по желанию добавьте в бокалы по горсти льда и наполните их на четверть газированной водой.
Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить кексы с яблочным сидром, а также делились рецептом яблочного кваса с мятой.
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