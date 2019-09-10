Рецепт пышного омлета с шампиньонами и зеленью

Готовим классический французский омлет с грибами на завтрак

Омлет с грибами Фото: Pixabay

Омлет – один из самых популярных завтраков. Он сытный и питательный, и даже помогает сбросить лишний вес. Калорийность омлета составляет примерно 184 ккал на 100 г продукта.

Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа:

Сегодня мы расскажем, как приготовить пышный омлет на сковороде с грибами и зеленью. Это вкусный и не слишком сложный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.

Омлет с грибами

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молоко или сливки – 2 ст.л.

Шампиньоны – 3-4 шт.

Соль – по вкусу

Свежая зелень – по вкусу

Сливочное или растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Шампиньоны помыть, нарезать тонкими пластинками. Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить грибы до полуготовности. Хорошо взбить вилкой яйца с молоком или сливками, посолить. Залить яичной смесью грибы и готовить омлет на минимальном огне, пока он не схватится. При помощи кухонной лопатки аккуратно сложить омлет пополам и подавать, посыпав свежей зеленью.

Как сделать так, чтобы омлет был пышным

Чтобы омлет при подаче оставался пышным, нужно выкладывать его на подогретую тарелку. Для этого достаточно отправить ее в работающую на средней мощности микроволновую печь на 20-30 секунд.

Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом омлета "Пуляр". Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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