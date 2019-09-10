Рецепт пышного омлета с шампиньонами и зеленью
Готовим классический французский омлет с грибами на завтрак
Омлет – один из самых популярных завтраков. Он сытный и питательный, и даже помогает сбросить лишний вес. Калорийность омлета составляет примерно 184 ккал на 100 г продукта.
Смотрите видео, как приготовить омлет на сметане с сыром по рецепту Григория Германа:
Сегодня мы расскажем, как приготовить пышный омлет на сковороде с грибами и зеленью. Это вкусный и не слишком сложный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день.
Омлет с грибами
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Молоко или сливки – 2 ст.л.
- Шампиньоны – 3-4 шт.
- Соль – по вкусу
- Свежая зелень – по вкусу
- Сливочное или растительное масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
- Шампиньоны помыть, нарезать тонкими пластинками.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и обжарить грибы до полуготовности.
- Хорошо взбить вилкой яйца с молоком или сливками, посолить.
- Залить яичной смесью грибы и готовить омлет на минимальном огне, пока он не схватится.
- При помощи кухонной лопатки аккуратно сложить омлет пополам и подавать, посыпав свежей зеленью.
Как сделать так, чтобы омлет был пышным
Чтобы омлет при подаче оставался пышным, нужно выкладывать его на подогретую тарелку. Для этого достаточно отправить ее в работающую на средней мощности микроволновую печь на 20-30 секунд.
Напомним, ранее "Сегодня" делились рецептом омлета "Пуляр". Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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