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Рецепт пышных оладий на кефире с яблоками

Перед подачей яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Яблочные оладьи на кефире
Яблочные оладьи на кефире
Фото: Depositphotos

Оладьи на кефире с яблоками – один из самых любимых завтраков. Их вкусно есть не только со сметаной, но и с вареньем, сгущенкой, медом или кленовым сиропом. Чтобы яблочные оладьи получились пышными, не перемешивайте тесто слишком долго – в нем должны остаться небольшие комочки.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины на меду:

Оладьи с яблоками на кефире

Ингредиенты:

  • 50 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сахара
  • 250 мл кефира
  • 300 г муки
  • 2 ч.л. разрыхлителя
  • 1-2 небольших яблока
  • Растительное масло для жарки

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Рецепт приготовления:

  1. Сливочное масло растопить и дать немного остыть.
  2. Яйца взбить с сахаром, добавить кефир и перемешать. 
  3. Сверху просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить растопленное масло. Еще раз перемешать.
  4. Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Подмешать к приготовленному тесту.
  5. В сковороде разогреть растительное масло, затем столовой ложкой выложить получившееся тесто и обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Подавать яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми добавками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочные оладьи с корицей на кефире. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кокосовые оладьи по рецепту Гордон Рамзи.

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Источник: Сегодня
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