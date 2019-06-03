Рецепт пышных оладий на кефире с яблоками
Перед подачей яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой
Оладьи на кефире с яблоками – один из самых любимых завтраков. Их вкусно есть не только со сметаной, но и с вареньем, сгущенкой, медом или кленовым сиропом. Чтобы яблочные оладьи получились пышными, не перемешивайте тесто слишком долго – в нем должны остаться небольшие комочки.
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Оладьи с яблоками на кефире
Ингредиенты:
- 50 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сахара
- 250 мл кефира
- 300 г муки
- 2 ч.л. разрыхлителя
- 1-2 небольших яблока
- Растительное масло для жарки
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Рецепт приготовления:
- Сливочное масло растопить и дать немного остыть.
- Яйца взбить с сахаром, добавить кефир и перемешать.
- Сверху просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить растопленное масло. Еще раз перемешать.
- Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Подмешать к приготовленному тесту.
- В сковороде разогреть растительное масло, затем столовой ложкой выложить получившееся тесто и обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
- Подавать яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми добавками на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить яблочные оладьи с корицей на кефире. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить кокосовые оладьи по рецепту Гордон Рамзи.
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Источник: Сегодня