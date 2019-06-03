Рецепт пышных оладий на кефире с яблоками

Перед подачей яблочные оладьи можно посыпать сахарной пудрой

Яблочные оладьи на кефире Фото: Depositphotos

Оладьи на кефире с яблоками – один из самых любимых завтраков. Их вкусно есть не только со сметаной, но и с вареньем, сгущенкой, медом или кленовым сиропом. Чтобы яблочные оладьи получились пышными, не перемешивайте тесто слишком долго – в нем должны остаться небольшие комочки.

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Оладьи с яблоками на кефире

Ингредиенты:

50 г сливочного масла

1 яйцо

2 ст.л. сахара

250 мл кефира

300 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

1-2 небольших яблока

Растительное масло для жарки

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Рецепт приготовления:

Сливочное масло растопить и дать немного остыть. Яйца взбить с сахаром, добавить кефир и перемешать. Сверху просеять муку с разрыхлителем, перемешать и влить растопленное масло. Еще раз перемешать. Яблоки помыть, очистить и натереть на крупной терке или нарезать мелкими кубиками. Подмешать к приготовленному тесту. В сковороде разогреть растительное масло, затем столовой ложкой выложить получившееся тесто и обжарить оладьи с двух сторон до золотистого цвета. Подавать яблочные оладьи сразу же после приготовления с любыми добавками на свой вкус.

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