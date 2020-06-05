Рецепт пышных оладий на кислом молоке

Такой завтрак, как оладьи, не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей

Оладьи на кефире или на кислом молоке многие считают самыми вкусными. Они очень хорошо сочетаются со сметаной и другими добавками. Попробуйте и убедитесь сами!

Если у вас нет под рукой кислого молока, его можно приготовить из свежего за несколько минут. Для этого добавьте в свежий продукт 1 ст.л. уксуса и дайте ему постоять 5 минут. За это время молоко скиснет. Вместо столового уксуса можно добавить 2 ст.л. яблочного.

Оладьи на кислом молоке

Оладьи на кислом молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 стакана муки

2 стакана кислого молока

2 ст.л. сахара

2 яйца

1 ст.л. разрыхлителя

1 щепотка соли

Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

Смешайте в миске яйца, сахар и соль при помощи венчика. Влейте 3/4 молока и хорошо перемешайте. Добавьте предварительно просеянную муку и перемешайте до однородного состояния, затем влейте оставшееся молоко и еще раз все смешайте. Всыпьте разрыхлитель и быстро перемешайте. Тесто сразу станет воздушным, а консистенция будет напоминать сметану. Налейте на сковороду растительное масло таким образом, чтобы оно покрыло все дно тонким слоем. Хорошо разогрейте масло и выложите тесто на сковороду при помощи столовой ложки. Жарьте оладьи в течение 1–2 минут с одной стороны, а потом столько же – с другой. Важно хорошо прогреть масло, тогда оно будет по минимуму впитываться в тесто и оладьи получатся не слишком жирными.

Как подавать оладьи

Подавайте оладьи со сметаной, ягодным соусом, медом или сгущенным молоком.

Смотрите видео, кому нельзя употреблять молоко:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.

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