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Рецепт пышных оладий на кислом молоке

Сегодня, 09:00

Такой завтрак, как оладьи, не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей

Оладьи на кефире или на кислом молоке многие считают самыми вкусными. Они очень хорошо сочетаются со сметаной и другими добавками. Попробуйте и убедитесь сами!

Если у вас нет под рукой кислого молока, его можно приготовить из свежего за несколько минут. Для этого добавьте в свежий продукт 1 ст.л. уксуса и дайте ему постоять 5 минут. За это время молоко скиснет. Вместо столового уксуса можно добавить 2 ст.л. яблочного.

Оладьи на кислом молоке

Оладьи на кислом молоке
Оладьи на кислом молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 179 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 стакана муки
  • 2 стакана кислого молока
  • 2 ст.л. сахара
  • 2 яйца
  • 1 ст.л. разрыхлителя
  • 1 щепотка соли
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске яйца, сахар и соль при помощи венчика.
  2. Влейте 3/4 молока и хорошо перемешайте.
  3. Добавьте предварительно просеянную муку и перемешайте до однородного состояния, затем влейте оставшееся молоко и еще раз все смешайте.
  4. Всыпьте разрыхлитель и быстро перемешайте. Тесто сразу станет воздушным, а консистенция будет напоминать сметану.
  5. Налейте на сковороду растительное масло таким образом, чтобы оно покрыло все дно тонким слоем. Хорошо разогрейте масло и выложите тесто на сковороду при помощи столовой ложки.
  6. Жарьте оладьи в течение 1–2 минут с одной стороны, а потом столько же – с другой. Важно хорошо прогреть масло, тогда оно будет по минимуму впитываться в тесто и оладьи получатся не слишком жирными.

Как подавать оладьи

Подавайте оладьи со сметаной, ягодным соусом, медом или сгущенным молоком.

Смотрите видео, кому нельзя употреблять молоко:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.

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Источник: domashniy.ru
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