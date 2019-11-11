Рецепт риса по-тайски с курицей и овощами
Рецепт вкусного обеда в азиатском стиле
Жареный рис по-тайски с куриным филе, яйцом и овощами – идеальное блюдо для семейного ужина. Оно аппетитное, простое и быстрое в приготовлении.
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Кстати, вы можете использовать остатки вчерашнего риса – так получится даже вкуснее. А свежесваренная крупа может стать слишком мягкой, если передержать ее на сковороде.
Рис по-тайски с курицей и овощами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 163 ккал
Ингредиенты:
- Филе курицы – 250 г
- Длиннозернистый рис – 200 г
- Морковь – 120 г
- Замороженный зеленый горошек – 100 г
- Репчатый лук – 60 г
- Чеснок – 10 зубчиков
- Сливочное масло – 30 г
- Корень имбиря – 20 г
- Растительное масло – 6 ст. л.
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Черный молотый перец – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Зеленый лук – 1 пучок
⠀Способ приготовления:
- Промыть рис в холодной воде несколько раз. Засыпать его в кастрюлю с толстым дном и залить 300 мл воды. Поставить на огонь и довести до кипения. Кастрюлю накрыть крышкой и варить на маленьком огне в течение 10 минут. Выключить огонь и оставить рис на 15-20 минут. Затем снять крышку и откинуть рис на дуршлаг.
- Овощи почистить и нарезать. Лук и морковь – мелкими кубиками, перья зеленого лука – колечками, чеснок и имбирь – мелкими пластинками.
- Филе курицы нарезать тонкими ломтиками, яйца разбить в мисочку и хорошо взбить вилкой.
- На большом огне разогреть глубокую сковороду со сливочным маслом. Вылить туда взбитые яйца и жарить, непрерывно помешивая. Затем переложить на тарелку.
- В сковороду с остатками сливочного масла налить растительное. Добавить лук, чеснок и имбирь. Не уменьшая огонь, готовить в течение минуты.
- Добавить нарезанную морковь и, помешивая, готовить еще минуту. Добавить соевый соус и зеленый горошек, перемешать и жарить одну минуту на сильном огне.
- Добавить ломтики курицы, посолить и поперчить. Помешивая, продолжить жарить еще три минуты.
- Выложить в сковороду жареные яйца и готовый рис. Перемешать и прогреть.
- Добавить колечки зеленого лука, перемешать и выключить огонь.
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