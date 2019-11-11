Рецепт риса по-тайски с курицей и овощами

Рецепт вкусного обеда в азиатском стиле

Жареный рис с курицей и яйцом Фото: Pixabay

Жареный рис по-тайски с куриным филе, яйцом и овощами – идеальное блюдо для семейного ужина. Оно аппетитное, простое и быстрое в приготовлении.

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Кстати, вы можете использовать остатки вчерашнего риса – так получится даже вкуснее. А свежесваренная крупа может стать слишком мягкой, если передержать ее на сковороде.

Рис по-тайски с курицей и овощами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

163 ккал

Ингредиенты:

Филе курицы – 250 г

Длиннозернистый рис – 200 г

Морковь – 120 г

Замороженный зеленый горошек – 100 г

Репчатый лук – 60 г

Чеснок – 10 зубчиков

Сливочное масло – 30 г

Корень имбиря – 20 г

Растительное масло – 6 ст. л.

Соевый соус – 3 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Черный молотый перец – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Зеленый лук – 1 пучок

⠀Способ приготовления:

Промыть рис в холодной воде несколько раз. Засыпать его в кастрюлю с толстым дном и залить 300 мл воды. Поставить на огонь и довести до кипения. Кастрюлю накрыть крышкой и варить на маленьком огне в течение 10 минут. Выключить огонь и оставить рис на 15-20 минут. Затем снять крышку и откинуть рис на дуршлаг. Овощи почистить и нарезать. Лук и морковь – мелкими кубиками, перья зеленого лука – колечками, чеснок и имбирь – мелкими пластинками. Филе курицы нарезать тонкими ломтиками, яйца разбить в мисочку и хорошо взбить вилкой. На большом огне разогреть глубокую сковороду со сливочным маслом. Вылить туда взбитые яйца и жарить, непрерывно помешивая. Затем переложить на тарелку. В сковороду с остатками сливочного масла налить растительное. Добавить лук, чеснок и имбирь. Не уменьшая огонь, готовить в течение минуты. Добавить нарезанную морковь и, помешивая, готовить еще минуту. Добавить соевый соус и зеленый горошек, перемешать и жарить одну минуту на сильном огне. Добавить ломтики курицы, посолить и поперчить. Помешивая, продолжить жарить еще три минуты. Выложить в сковороду жареные яйца и готовый рис. Перемешать и прогреть. Добавить колечки зеленого лука, перемешать и выключить огонь.

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