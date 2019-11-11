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Рецепт риса по-тайски с курицей и овощами

Рецепт вкусного обеда в азиатском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Жареный рис с курицей и яйцом
Жареный рис с курицей и яйцом
Фото: Pixabay

Жареный рис по-тайски с куриным филе, яйцом и овощами – идеальное блюдо для семейного ужина. Оно аппетитное, простое и быстрое в приготовлении.

Смотрите видео, как приготовить карпа в азиатском стиле:

Кстати, вы можете использовать остатки вчерашнего риса – так получится даже вкуснее. А свежесваренная крупа может стать слишком мягкой, если передержать ее на сковороде.

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Рис по-тайски с курицей и овощами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 163 ккал

Ингредиенты:

  • Филе курицы – 250 г
  • Длиннозернистый рис – 200 г
  • Морковь – 120 г
  • Замороженный зеленый горошек – 100 г
  • Репчатый лук – 60 г
  • Чеснок – 10 зубчиков
  • Сливочное масло – 30 г
  • Корень имбиря – 20 г
  • Растительное масло – 6 ст. л.
  • Соевый соус – 3 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Черный молотый перец – 1 ч. л.
  • Соль – 1 ч. л.
  • Зеленый лук – 1 пучок

⠀Способ приготовления:

  1. Промыть рис в холодной воде несколько раз. Засыпать его в кастрюлю с толстым дном и залить 300 мл воды. Поставить на огонь и довести до кипения. Кастрюлю накрыть крышкой и варить на маленьком огне в течение 10 минут. Выключить огонь и оставить рис на 15-20 минут. Затем снять крышку и откинуть рис на дуршлаг.
  2. Овощи почистить и нарезать. Лук и морковь – мелкими кубиками, перья зеленого лука – колечками, чеснок и имбирь – мелкими пластинками.
  3. Филе курицы нарезать тонкими ломтиками, яйца разбить в мисочку и хорошо взбить вилкой.
  4. На большом огне разогреть глубокую сковороду со сливочным маслом. Вылить туда взбитые яйца и жарить, непрерывно помешивая. Затем переложить на тарелку.
  5. В сковороду с остатками сливочного масла налить растительное. Добавить лук, чеснок и имбирь. Не уменьшая огонь, готовить в течение минуты.
  6. Добавить нарезанную морковь и, помешивая, готовить еще минуту. Добавить соевый соус и зеленый горошек, перемешать и жарить одну минуту на сильном огне.
  7. Добавить ломтики курицы, посолить и поперчить. Помешивая, продолжить жарить еще три минуты.
  8. Выложить в сковороду жареные яйца и готовый рис. Перемешать и прогреть.
  9. Добавить колечки зеленого лука, перемешать и выключить огонь.

Напомним, ранее мы делились рецептом фирменного плова от телеведущего Алексея Суханова. "Сегодня" также писали, как приготовить фаршированных кальмаров с начинкой в азиатском стиле.

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Источник: Сегодня
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