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Рецепт рисового пудинга с грушами и орехами

Сегодня, 09:09

Рисовый пудинг – это невероятно сытное и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака

Рисовый пудинг готовится из круглозернистого риса, смешанного с водой или молоком, иногда с добавлением других ингредиентов. Обычно его подают на завтрак или на десерт. В последнем случае в блюдо добавляется подсластитель: сахар, мед, варенье или сгущенка.

Мы поделимся рецептом ароматного рисового пудинга с грушей, ванилью и орехами. Он непременно порадует вас своим нежным вкусом.

Рисовый пудинг с грушей и орехами

Рисовый пудинг с грушей
Рисовый пудинг с грушей
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 г риса арборио
  • 500 мл молока
  • 2 крупные груши (очищенные от кожуры)
  • 5 ст. л. сахара
  • 1/2 пакетика ванильного сахара
  • Горсть колотых орехов (фисташек или миндаля)

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Способ приготовления:

  1. Рис залить молоком, довести до кипения и варить на небольшом огне под закрытой крышкой 15-20 минут.
  2. В готовый и слегка остывший рис добавить сахар, ваниль и нарезанные небольшими ломтиками груши (часть кусочков груши оставить для украшения пудинга). Перемешать.
  3. Переложить рисово-грушевую смесь в жаропрочную форму и запекать в духовке 10-15 минут при 180 ºС.

Как подавать рисовый пудинг

Дать остыть и подавать к столу с ломтиками груши и орехами. По желанию полить десерт медом или кленовым сиропом.

Смотрите видео, как испечь итальянский рисовый пирог:

Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга, а также писали, как сделать рисовый пудинг с тыквой.

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Источник: Сегодня
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