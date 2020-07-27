Рецепт рисового пудинга с грушами и орехами

Рисовый пудинг – это невероятно сытное и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака

Рисовый пудинг готовится из круглозернистого риса, смешанного с водой или молоком, иногда с добавлением других ингредиентов. Обычно его подают на завтрак или на десерт. В последнем случае в блюдо добавляется подсластитель: сахар, мед, варенье или сгущенка.

Мы поделимся рецептом ароматного рисового пудинга с грушей, ванилью и орехами. Он непременно порадует вас своим нежным вкусом.

Рисовый пудинг с грушей и орехами

Рисовый пудинг с грушей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

127 ккал на 100 г

Ингредиенты:

200 г риса арборио

500 мл молока

2 крупные груши (очищенные от кожуры)

5 ст. л. сахара

1/2 пакетика ванильного сахара

Горсть колотых орехов (фисташек или миндаля)

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Способ приготовления:

Рис залить молоком, довести до кипения и варить на небольшом огне под закрытой крышкой 15-20 минут. В готовый и слегка остывший рис добавить сахар, ваниль и нарезанные небольшими ломтиками груши (часть кусочков груши оставить для украшения пудинга). Перемешать. Переложить рисово-грушевую смесь в жаропрочную форму и запекать в духовке 10-15 минут при 180 ºС.

Как подавать рисовый пудинг

Дать остыть и подавать к столу с ломтиками груши и орехами. По желанию полить десерт медом или кленовым сиропом.

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Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга, а также писали, как сделать рисовый пудинг с тыквой.

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