Рецепт рисового пудинга с грушами и орехами
Рисовый пудинг – это невероятно сытное и вкусное блюдо, которое отлично подойдет для завтрака
Рисовый пудинг готовится из круглозернистого риса, смешанного с водой или молоком, иногда с добавлением других ингредиентов. Обычно его подают на завтрак или на десерт. В последнем случае в блюдо добавляется подсластитель: сахар, мед, варенье или сгущенка.
Мы поделимся рецептом ароматного рисового пудинга с грушей, ванилью и орехами. Он непременно порадует вас своим нежным вкусом.
Рисовый пудинг с грушей и орехами
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 127 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 г риса арборио
- 500 мл молока
- 2 крупные груши (очищенные от кожуры)
- 5 ст. л. сахара
- 1/2 пакетика ванильного сахара
- Горсть колотых орехов (фисташек или миндаля)
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Способ приготовления:
- Рис залить молоком, довести до кипения и варить на небольшом огне под закрытой крышкой 15-20 минут.
- В готовый и слегка остывший рис добавить сахар, ваниль и нарезанные небольшими ломтиками груши (часть кусочков груши оставить для украшения пудинга). Перемешать.
- Переложить рисово-грушевую смесь в жаропрочную форму и запекать в духовке 10-15 минут при 180 ºС.
Как подавать рисовый пудинг
Дать остыть и подавать к столу с ломтиками груши и орехами. По желанию полить десерт медом или кленовым сиропом.
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Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга, а также писали, как сделать рисовый пудинг с тыквой.
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