Рецепт рисового пудинга с творогом и сухофруктами

Готовим пудинг из риса в духовке

Рисовый пудинг в духовке Фото: Depositphotos

Нежный рисовый пудинг с творогом и сухофруктами можно подать на завтрак или на ужин. Это блюдо придется по вкусу всей семье.

Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:

Сухофрукты следует заранее подготовить: залить теплой водой, дать постоять 10-15 минут, а затем промыть. Курагу нужно будет нарезать кусочками размером с изюмом.

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Рисовый пудинг с творогом и сухофруктами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

141 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 ст. круглозерного риса

3 ст. молока

1 ст.л. сливочного масла

3–4 ст.л. сахара

200 г пастообразного творога

1 яйцо

2 белка

50 г кураги

50 г изюма

Щепотка соли

Панировочные сухари

Способ приготовления:

Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь. Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15–20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло. Нагреть духовку до 170 °С. Смешать творог с яйцом и сахаром. Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты. Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой. Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой. Поставить в духовку на 40-45 минут.

Как подавать рисово-творожный пудинг

Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.

Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга. "Сегодня" также рассказывали, как правильно варить рис.

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