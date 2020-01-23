Рецепт рисового пудинга с творогом и сухофруктами
Готовим пудинг из риса в духовке
Нежный рисовый пудинг с творогом и сухофруктами можно подать на завтрак или на ужин. Это блюдо придется по вкусу всей семье.
Смотрите видео, как приготовить итальянский рисовый пирог:
Сухофрукты следует заранее подготовить: залить теплой водой, дать постоять 10-15 минут, а затем промыть. Курагу нужно будет нарезать кусочками размером с изюмом.
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Рисовый пудинг с творогом и сухофруктами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 141 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 ст. круглозерного риса
- 3 ст. молока
- 1 ст.л. сливочного масла
- 3–4 ст.л. сахара
- 200 г пастообразного творога
- 1 яйцо
- 2 белка
- 50 г кураги
- 50 г изюма
- Щепотка соли
- Панировочные сухари
Способ приготовления:
- Рис размолоть в блендере в течение 2–3 минут. Затем промыть и залить холодной водой так, чтобы она была на 1 см выше уровня крупы. Поставить на средний огонь.
- Как только вода выкипит, добавить молоко и варить на слабом огне до готовности каши, 15–20 минут. В горячую кашу добавить соль и сливочное масло.
- Нагреть духовку до 170 °С.
- Смешать творог с яйцом и сахаром.
- Добавить к рису, тщательно перемешать и добавить сухофрукты.
- Белки взбить до мягких пиков. Аккуратно ввести в смесь лопаткой.
- Форму смазать сливочным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить рисовую массу в форму, разровнять лопаткой.
- Поставить в духовку на 40-45 минут.
Как подавать рисово-творожный пудинг
Десерт можно есть как теплым, так и охлажденным, дополнив сметаной, вареньем, медом или сгущенным молоком.
Напомним, ранее мы делились рецептом манного пудинга. "Сегодня" также рассказывали, как правильно варить рис.
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