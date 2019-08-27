Рецепт ризотто с кабачками и лесными грибами от Гордона Рамзи
Готовим ризотто с грибами и пармезаном на сковороде
Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Оно имеет бесчисленное число вариаций. По желанию, в блюдо можно добавить мясо, рыбу, орехи, сыры, птицу, овощи, морепродукты, травы и специи.
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Ризотто от знаменитого британского шефа Гордона Рамзи стоит того, чтобы приобрести правильный рис, поэтому купите лучший, который можете себе позволить. Сорта Арборио и Карнароли подойдут идеально.
Ризотто с грибами и кабачками
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 4 маленьких кабачка
- Морская соль и свежемолотый черный перец
- 2 больших зубчика чеснока, очищенных и тонко нарезанных
- Несколько веточек базилика (только листья)
- 2–3 столовые ложки оливкового масла
- Немного лимонного сока
- 550–600 мл овощного/куриного бульона
- 200 г риса для ризотто (Карнароли или Арборио)
- 100 мл сухого белого вина
- 200 г лесных грибов, очищенных и разрезанных пополам или нарезанных ломтиками
- 2–3 столовые ложки свежего тертого пармезана
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 200 C и застелите большой противень фольгой.
- Разрежьте кабачки пополам и сделайте крестообразный рисунок на мякоти. Выложите срезом вверх на противень. Слегка приправьте и посыпьте ломтикам чеснока и листиками базилика. Полейте кабачки оливковым маслом и выжмите на них немного лимонного сока.
- Запекайте от 30 до 40 минут, пока овощи не станут мягкими. Дайте им немного остыть, затем грубо нарежьте мякоть.
- Для ризотто разогрейте бульон на медленном огне на сковороде.
- Разогрейте еще одну среднюю кастрюлю и добавьте столовую ложку оливкового масла.
- Всыпьте рис и готовьте, помешивая, в течение минуты. Влейте вино и дайте ему впитаться.
- Партиями добавьте бульон, часто помешивая. Перед тем, как вливать новую порцию, дайте предыдущей выпариться.
- Когда рис достигнет состояние аль денте, добавьте нарезанные кабачки и выключите огонь. Оставьте ризотто на несколько минут.
- Тем временем разогрейте широкую сковороду и добавьте одну-две столовые ложки оливкового масла. Добавьте грибы, приправьте и жарьте на сильном огне в течение трех-четырех минут, пока они не станут золотисто-коричневыми, и вся влага не выпарится.
- Добавьте грибы в ризотто, по желанию влейте еще немного бульона. Всыпьте большую часть пармезана и отрегулируйте специи на свой вкус.
- Разделите ризотто между подогретыми тарелками и посыпьте оставшимся пармезаном.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.
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