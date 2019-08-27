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Рецепт ризотто с кабачками и лесными грибами от Гордона Рамзи

Готовим ризотто с грибами и пармезаном на сковороде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Грибное ризотто на сковороде
Грибное ризотто на сковороде
Фото: freepik.com

Ризотто – одно из главных блюд итальянской кухни наряду с пиццей и пастой. Оно имеет бесчисленное число вариаций. По желанию, в блюдо можно добавить мясо, рыбу, орехи, сыры, птицу, овощи, морепродукты, травы и специи.

Смотрите видео, как приготовить рис с креветками:

Ризотто от знаменитого британского шефа Гордона Рамзи стоит того, чтобы приобрести правильный рис, поэтому купите лучший, который можете себе позволить. Сорта Арборио и Карнароли подойдут идеально.

Ризотто с грибами и кабачками

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 4 маленьких кабачка
  • Морская соль и свежемолотый черный перец
  • 2 больших зубчика чеснока, очищенных и тонко нарезанных
  • Несколько веточек базилика (только листья)
  • 2–3 столовые ложки оливкового масла
  • Немного лимонного сока
  • 550–600 мл овощного/куриного бульона
  • 200 г риса для ризотто (Карнароли или Арборио)
  • 100 мл сухого белого вина
  • 200 г лесных грибов, очищенных и разрезанных пополам или нарезанных ломтиками
  • 2–3 столовые ложки свежего тертого пармезана

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 C и застелите большой противень фольгой.
  2. Разрежьте кабачки пополам и сделайте крестообразный рисунок на мякоти. Выложите срезом вверх на противень. Слегка приправьте и посыпьте ломтикам чеснока и листиками базилика. Полейте кабачки оливковым маслом и выжмите на них немного лимонного сока. 
  3. Запекайте от 30 до 40 минут, пока овощи не станут мягкими. Дайте им немного остыть, затем грубо нарежьте мякоть.
  4. Для ризотто разогрейте бульон на медленном огне на сковороде.
  5. Разогрейте еще одну среднюю кастрюлю и добавьте столовую ложку оливкового масла.
  6. Всыпьте рис и готовьте, помешивая, в течение минуты. Влейте вино и дайте ему впитаться.
  7. Партиями добавьте бульон, часто помешивая. Перед тем, как вливать новую порцию, дайте предыдущей выпариться.
  8. Когда рис достигнет состояние аль денте, добавьте нарезанные кабачки и выключите огонь. Оставьте ризотто на несколько минут.
  9. Тем временем разогрейте широкую сковороду и добавьте одну-две столовые ложки оливкового масла. Добавьте грибы, приправьте и жарьте на сильном огне в течение трех-четырех минут, пока они не станут золотисто-коричневыми, и вся влага не выпарится.
  10. Добавьте грибы в ризотто, по желанию влейте еще немного бульона. Всыпьте большую часть пармезана и отрегулируйте специи на свой вкус.
  11. Разделите ризотто между подогретыми тарелками и посыпьте оставшимся пармезаном.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить ризотто с морепродуктами и чернилами каракатицы. Сайт "Сегодня" также делился рецептом ризотто с лисичками от Татьяны Литвиновой.

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Источник: Сегодня
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