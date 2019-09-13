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Рецепт ризотто с лисичками, белым вином и сливками

Готовим итальянское ризотто с грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:59
Ризотто с лисичками
Ризотто с лисичками
Фото: Depositphotos

Ризотто – самое распространенное блюдо Северной Италии. Его обязательные ингредиенты – среднезерный рис и белое сухое вино.

Смотрите видео, как приготовить рис с креветками:

Ризотто готовят с самыми разными добавками: мясом, рыбой, овощами, морепродуктами, грибами. Мы рекомендуем вам осенний рецепт ризотто с лисичками, сливками и пармезаном.

Ризотто с лисичками и сливками

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 118 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 50 мл оливкового масла
  • 1 луковица
  • 2 веточки тимьяна
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 мл белого сухого вина
  • 250 г риса
  • 500 мл грибного или овощного бульона
  • 100 мл сливок 20%
  • 50 г пармезана
  • 500 г лисичек

Способ приготовления:

  1. Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
  2. Лисички перебрать, помыть и обсушить.
  3. Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
  4. Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным. 
  5. Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться. 
  6. Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу. 
  7. Добавить жареные лисички и прогреть. 
  8. Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.

Как выбрать рис для ризотто

Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.

Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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