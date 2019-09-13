Рецепт ризотто с лисичками, белым вином и сливками
Готовим итальянское ризотто с грибами
Ризотто – самое распространенное блюдо Северной Италии. Его обязательные ингредиенты – среднезерный рис и белое сухое вино.
Смотрите видео, как приготовить рис с креветками:
Ризотто готовят с самыми разными добавками: мясом, рыбой, овощами, морепродуктами, грибами. Мы рекомендуем вам осенний рецепт ризотто с лисичками, сливками и пармезаном.
Ризотто с лисичками и сливками
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 118 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 50 мл оливкового масла
- 1 луковица
- 2 веточки тимьяна
- 2 зубчика чеснока
- 100 мл белого сухого вина
- 250 г риса
- 500 мл грибного или овощного бульона
- 100 мл сливок 20%
- 50 г пармезана
- 500 г лисичек
Способ приготовления:
- Чеснок очистить и раздавить плоской стороной ножа.
- Лисички перебрать, помыть и обсушить.
- Обжарить грибы на раскаленном оливковом масле до легкой золотистой корочки вместе с тимьяном и чесноком. Убрать тимьян и чеснок, довести лисички до готовности.
- Лук почистить и нарезать мелкими кубиками. Обжарить лук до прозрачности, добавить рис. Готовить, пока рис не начнет становиться прозрачным.
- Добавить белое вино и выпарить алкоголь. Затем небольшими порциями вливать бульон, каждый раз позволяя ему впитаться.
- Когда рис будет почти готов, влить сливки, посыпать тертым пармезаном. Посолить и поперчить по вкусу.
- Добавить жареные лисички и прогреть.
- Подавать ризотто сразу после приготовления, по желанию посыпав дополнительной порцией пармезана.
Как выбрать рис для ризотто
Настоящее ризотто можно приготовить только из определенных сортов риса. Лучше всего подойдут итальянские: арборио, карнароли и виалоне нано. Они придают блюду необходимую текстуру и не развариваются, впитывая большое количество влаги.
Напомним, ранее мы делились рецептом ризотто с креветками.
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