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Рецепт рулета из лаваша с красной рыбой и сливочным сыром

Такие роллы можно подавать в качестве завтрака или холодной закуски

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
Рулет из лаваша с семгой
Рулет из лаваша с семгой
Фото: Depositphotos

Рулет из лаваша с семгой, сливочным сыром, салатными листья и сладким перцем – превосходная холодная закуска, вкусная и полезная. Если вы не любите перец, замените его огурцом или помидором.

Смотрите видео, как сделать хрустящие бутеброды из лаваша:

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Рулет из лаваша с семгой и сливочным сыром

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Слабосоленая семга (филе) – 150 г
  • Сливочный сыр – 150 г
  • Лаваш – 1 шт.
  • Красный сладкий перец – 1 шт.
  • Листья зеленого салата – 1 пучок

Способ приготовления:

  1. Филе слабосоленой семги нарезать тонкими кусочками.
  2. Сладкий перец красного цвета помыть, удалить семена и перегородки. Нарезать очень тонкими ломтиками.
  3. Развернуть лаваш и обильно намазать его сливочным сыром.
  4. Листья зеленого салата тщательно промыть и просушить. Выложить их на намазанный лаваш, а сверху – равномерно разложить ломтики сладкого перца и кусочки семги.
  5. Свернуть подготовленный лаваш в виде длинного тонкого рулета. Потом острым ножом нарезать его поперек на кусочки длиной 5-6 см.

Как украсить роллы

Каждый ролл можно связать стеблем зеленого лука, а сверху вставить маленькую веточку свежего розмарина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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Источник: Сегодня
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