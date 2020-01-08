Рецепт рулета из лаваша с красной рыбой и сливочным сыром

Такие роллы можно подавать в качестве завтрака или холодной закуски

Рулет из лаваша с семгой Фото: Depositphotos

Рулет из лаваша с семгой, сливочным сыром, салатными листья и сладким перцем – превосходная холодная закуска, вкусная и полезная. Если вы не любите перец, замените его огурцом или помидором.

Смотрите видео, как сделать хрустящие бутеброды из лаваша:

Рулет из лаваша с семгой и сливочным сыром

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

194 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Слабосоленая семга (филе) – 150 г

Сливочный сыр – 150 г

Лаваш – 1 шт.

Красный сладкий перец – 1 шт.

Листья зеленого салата – 1 пучок

Способ приготовления:

Филе слабосоленой семги нарезать тонкими кусочками. Сладкий перец красного цвета помыть, удалить семена и перегородки. Нарезать очень тонкими ломтиками. Развернуть лаваш и обильно намазать его сливочным сыром. Листья зеленого салата тщательно промыть и просушить. Выложить их на намазанный лаваш, а сверху – равномерно разложить ломтики сладкого перца и кусочки семги. Свернуть подготовленный лаваш в виде длинного тонкого рулета. Потом острым ножом нарезать его поперек на кусочки длиной 5-6 см.

Как украсить роллы

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Каждый ролл можно связать стеблем зеленого лука, а сверху вставить маленькую веточку свежего розмарина.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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