Рецепт рулета из лаваша с красной рыбой и сливочным сыром
Такие роллы можно подавать в качестве завтрака или холодной закуски
Рулет из лаваша с семгой, сливочным сыром, салатными листья и сладким перцем – превосходная холодная закуска, вкусная и полезная. Если вы не любите перец, замените его огурцом или помидором.
Смотрите видео, как сделать хрустящие бутеброды из лаваша:
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Рулет из лаваша с семгой и сливочным сыром
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 194 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Слабосоленая семга (филе) – 150 г
- Сливочный сыр – 150 г
- Лаваш – 1 шт.
- Красный сладкий перец – 1 шт.
- Листья зеленого салата – 1 пучок
Способ приготовления:
- Филе слабосоленой семги нарезать тонкими кусочками.
- Сладкий перец красного цвета помыть, удалить семена и перегородки. Нарезать очень тонкими ломтиками.
- Развернуть лаваш и обильно намазать его сливочным сыром.
- Листья зеленого салата тщательно промыть и просушить. Выложить их на намазанный лаваш, а сверху – равномерно разложить ломтики сладкого перца и кусочки семги.
- Свернуть подготовленный лаваш в виде длинного тонкого рулета. Потом острым ножом нарезать его поперек на кусочки длиной 5-6 см.
Как украсить роллы
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Каждый ролл можно связать стеблем зеленого лука, а сверху вставить маленькую веточку свежего розмарина.
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Источник: Сегодня