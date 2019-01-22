Рецепт рулета из лаваша с лососем, сливочным сыром и зеленью

Лаваш можно оформить в виде рулета, выбрав для него начинку по своему вкусу и желанию

Рулет из лаваша с красной рыбой Фото: Pinterest.com

Рецептов приготовления рулета из лаваша существует множество. Помимо различий, имеется у них и общее: сначала тонкий хлеб разворачивают, смазывают сливочным сыром, майонезом или соусом. После этого кладут начинку, плотно заворачивают в рулет и нарезают.

Светлые полоски теста гармонично смотрятся с яркими красками начинки. Рулет с лососем и сливочным сыром – тому подтверждение.

Рулет из лаваша с лососем

Ингредиенты:

1 лаваш

200 г слабосоленого лосося

200 г сливочного сыра

1 ст.л. лимонного сока

1 пучок укропа

1 пучок зеленого лука

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Рецепт приготовления:

Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок. Нанесите получившийся крем на лаваш. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

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