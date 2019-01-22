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Рецепт рулета из лаваша с лососем, сливочным сыром и зеленью

Лаваш можно оформить в виде рулета, выбрав для него начинку по своему вкусу и желанию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:29
Рулет из лаваша с красной рыбой Фото: Pinterest.com
Рулет из лаваша с красной рыбой
Фото: Pinterest.com

Рецептов приготовления рулета из лаваша существует множество. Помимо различий, имеется у них и общее: сначала тонкий хлеб разворачивают, смазывают сливочным сыром, майонезом или соусом. После этого кладут начинку, плотно заворачивают в рулет и нарезают.

Светлые полоски теста гармонично смотрятся с яркими красками начинки. Рулет с лососем и сливочным сыром – тому подтверждение. 

Рулет из лаваша с лососем

Ингредиенты:

  • 1 лаваш
  • 200 г слабосоленого лосося
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 пучок укропа
  • 1 пучок зеленого лука

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Рецепт приготовления:

  1. Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
  2. Нанесите получившийся крем на лаваш.
  3. Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.

Смотрите видео, как приготовить хрустящие бутерброды в лаваше:

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Источник: domashniy.ru
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