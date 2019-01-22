Рецепт рулета из лаваша с лососем, сливочным сыром и зеленью
Лаваш можно оформить в виде рулета, выбрав для него начинку по своему вкусу и желанию
Рецептов приготовления рулета из лаваша существует множество. Помимо различий, имеется у них и общее: сначала тонкий хлеб разворачивают, смазывают сливочным сыром, майонезом или соусом. После этого кладут начинку, плотно заворачивают в рулет и нарезают.
Светлые полоски теста гармонично смотрятся с яркими красками начинки. Рулет с лососем и сливочным сыром – тому подтверждение.
Рулет из лаваша с лососем
Ингредиенты:
- 1 лаваш
- 200 г слабосоленого лосося
- 200 г сливочного сыра
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 пучок укропа
- 1 пучок зеленого лука
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Рецепт приготовления:
- Зеленый лук и укроп мелко нарубите. Смешайте зелень со сливочным сыром, добавьте лимонный сок.
- Нанесите получившийся крем на лаваш.
- Лосось нарежьте тонкими полосками, выложите поверх сливочной массы, сверните лаваш рулетом. Нарежьте кусочками толщиной 3 см.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сайт "Сегодня" также делился рецептом рулета с болгарским перцем и сыром. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать шпинатный рулет с лососем.
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Источник: domashniy.ru