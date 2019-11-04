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Рецепт рулета из телятины с айвой и черносливом

Готовим мясной рулет в духовке с начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Мясной рулет в беконе
Мясной рулет в беконе
Фото: Depositphotos

Запеченное мясо с айвой и черносливом – необычный рецепт для праздничного стола. Чтобы сохранить телятину сочной, рулет оборачивается в тонкие полоски бекона.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Подавать такое блюдо можно вместе с запеченным картофелем и зеленым салатом, а также любыми соусами на ваш выбор.

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Мясной рулет с айвой и черносливом

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 900 г телятины, филейный край
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 1 столовая ложка уксуса из хереса
  • 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
  • Соль, черный свежемолотый перец
  • 2 среднего размера айвы
  • Большая горсть чернослива
  • 200-300 г длинных тонких ломтиков сырокопченого бекона

Способ приготовления:

  1. Пласт мяса глубоко надрезаем, но не до конца. Раскрываем как книгу. Накрываем полученный пласт пищевой пленкой и хорошо отбиваем.
  2. Смешиваем оливковое масло, уксус, чеснок, соль и перец. Натираем этой смесью отбитый слой мяса с двух сторон.
  3. Айву очищаем от шкурки, трем на крупной терке. Чернослив рубим на мелкие кусочки и смешиваем с айвой.
  4. На лист фольги выкладываем в ряд плотным слоем ломтики бекона, сверху выкладываем пласт мяса, затем смесь айвы и чернослива по всей площади пласта.
  5. Сворачиваем в рулет вдоль полосок бекона, закрепляем шов в нескольких местах деревянными зубочистками, чтобы рулет не распадался, заворачиваем в фольгу и печем при температуре 180 ºС около часа. Рулет также можно скрепить кулинарной нитью, а в бекон воткнуть листики розмарина.
  6. За 20 минут до готовности снимаем фольгу, чтобы подрумянить рулет.

Как сделать чернослив мягким

  • Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.
  • Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с айвой и яблоками. "Сегодня" также делились рецептом супа с айвой и беконом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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