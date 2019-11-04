Рецепт рулета из телятины с айвой и черносливом
Готовим мясной рулет в духовке с начинкой
Запеченное мясо с айвой и черносливом – необычный рецепт для праздничного стола. Чтобы сохранить телятину сочной, рулет оборачивается в тонкие полоски бекона.
Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:
Подавать такое блюдо можно вместе с запеченным картофелем и зеленым салатом, а также любыми соусами на ваш выбор.
Читайте также:Драники с айвой и сельдью: рецепт дня
Мясной рулет с айвой и черносливом
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 160 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 900 г телятины, филейный край
- 1/2 стакана оливкового масла
- 1 столовая ложка уксуса из хереса
- 2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс
- Соль, черный свежемолотый перец
- 2 среднего размера айвы
- Большая горсть чернослива
- 200-300 г длинных тонких ломтиков сырокопченого бекона
Способ приготовления:
- Пласт мяса глубоко надрезаем, но не до конца. Раскрываем как книгу. Накрываем полученный пласт пищевой пленкой и хорошо отбиваем.
- Смешиваем оливковое масло, уксус, чеснок, соль и перец. Натираем этой смесью отбитый слой мяса с двух сторон.
- Айву очищаем от шкурки, трем на крупной терке. Чернослив рубим на мелкие кусочки и смешиваем с айвой.
- На лист фольги выкладываем в ряд плотным слоем ломтики бекона, сверху выкладываем пласт мяса, затем смесь айвы и чернослива по всей площади пласта.
- Сворачиваем в рулет вдоль полосок бекона, закрепляем шов в нескольких местах деревянными зубочистками, чтобы рулет не распадался, заворачиваем в фольгу и печем при температуре 180 ºС около часа. Рулет также можно скрепить кулинарной нитью, а в бекон воткнуть листики розмарина.
- За 20 минут до готовности снимаем фольгу, чтобы подрумянить рулет.
Как сделать чернослив мягким
- Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.
- Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты.
Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с айвой и яблоками. "Сегодня" также делились рецептом супа с айвой и беконом.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить холодец: ТОП-5 рецептов Как сделать маринованный сыр в домашних условиях Как приготовить осенний салат с хурмой и лососем Как приготовить бигос с мясом и сосисками в мультиварке
Источник: Сегодня