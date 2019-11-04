Рецепт рулета из телятины с айвой и черносливом

Готовим мясной рулет в духовке с начинкой

Мясной рулет в беконе Фото: Depositphotos

Запеченное мясо с айвой и черносливом – необычный рецепт для праздничного стола. Чтобы сохранить телятину сочной, рулет оборачивается в тонкие полоски бекона.

Смотрите видео, как приготовить оригинальные соусы к мясу:

Подавать такое блюдо можно вместе с запеченным картофелем и зеленым салатом, а также любыми соусами на ваш выбор.

Мясной рулет с айвой и черносливом

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

160 ккал на 100 г

Ингредиенты:

900 г телятины, филейный край

1/2 стакана оливкового масла

1 столовая ложка уксуса из хереса

2 зубчика чеснока, пропущенных через пресс

Соль, черный свежемолотый перец

2 среднего размера айвы

Большая горсть чернослива

200-300 г длинных тонких ломтиков сырокопченого бекона

Способ приготовления:

Пласт мяса глубоко надрезаем, но не до конца. Раскрываем как книгу. Накрываем полученный пласт пищевой пленкой и хорошо отбиваем. Смешиваем оливковое масло, уксус, чеснок, соль и перец. Натираем этой смесью отбитый слой мяса с двух сторон. Айву очищаем от шкурки, трем на крупной терке. Чернослив рубим на мелкие кусочки и смешиваем с айвой. На лист фольги выкладываем в ряд плотным слоем ломтики бекона, сверху выкладываем пласт мяса, затем смесь айвы и чернослива по всей площади пласта. Сворачиваем в рулет вдоль полосок бекона, закрепляем шов в нескольких местах деревянными зубочистками, чтобы рулет не распадался, заворачиваем в фольгу и печем при температуре 180 ºС около часа. Рулет также можно скрепить кулинарной нитью, а в бекон воткнуть листики розмарина. За 20 минут до готовности снимаем фольгу, чтобы подрумянить рулет.

Как сделать чернослив мягким

Замочите сухофрукты в теплой воде на 30 минут, затем хорошо промойте.

Есть еще один способ. Чернослив промойте и выложите в чашу пароварки. Готовьте на пару 3-4 минуты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как запечь курицу с айвой и яблоками. "Сегодня" также делились рецептом супа с айвой и беконом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.