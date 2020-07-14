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Рецепт рулетиков из баклажанов с грецкими орехами

Сегодня, 18:49

Готовим аппетитную горячую закуску из баклажанов по-грузински

Баклажаны по-грузински – это рулетики с острой ореховой начинкой. Они отлично подходят как для повседневного, так и для праздничного меню.

Из указанного количества ингредиентов получается 14-16 рулетиков из баклажанов. Чтобы сделать блюдо более пряным, добавьте немного хмели-сунели.

Рулетики из баклажанов по-грузински

Рулетики из баклажанов с орехами
Рулетики из баклажанов с орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 200 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 небольших баклажана
  • Щедрая горсть грецких орехов
  • Пучок кинзы
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Растительное масло
  • Вода
  • Соль

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Для подачи:

  • Зерна граната
  • Зелень
  • Маринованные кольца лука

Смотрите видео, как сделать вяленые баклажаны дома:

Способ приготовления:

  1. Баклажаны режем тонкими длинными пластинами. Смазываем их растительным маслом и обжариваем с обеих сторон до готовности. Выкладываем на блюдо с бумажными полотенцами для удаления лишнего масла.
  2. В чашу блендера помещаем орехи, чеснок и зелень. Измельчаем.
  3. Добавляем к орехам 1-2 ст.л. воды и пробиваем блендером. Должна получиться паста мягкой консистенции (не жидкая, а плотная). Солим ее по вкусу.
  4. На каждую пластинку баклажана намазываем по 1 ч.л. ореховой пасты и сворачиваем в рулет.
  5. Рулетики выкладываем на блюдо, украшаем зеленью, кольцами лука и зернами граната.

Полезный совет

Если вы не любите кинзу, замените ее петрушкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить икру из баклажанов. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом тушеных баклажанов.

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Источник: Сегодня
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