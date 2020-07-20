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Рецепт рулетиков из кабачков с грецкими орехами и зеленью

Сегодня, 09:01

Готовим аппетитную летнюю закуску из кабачков

Вкусные, нежные рулетики из кабачков с грецкими орехами, чесноком и зеленью – это пикантная летняя закуска, которая не оставит равнодушным ни одного вашего гостя.

Отлично, если у вас есть специальная овощерезка – с ее помощью ломтики кабачков будут максимально тонкими.

Рулетики из кабачков с орехами

Рулетики из кабачков с ореховой начинкой
Рулетики из кабачков с ореховой начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 66 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Кабачок – 70 г
  • Грецкий орех – 45 г
  • Зерновая горчица – 5 г
  • Чеснок – 1 г
  • Зелень (петрушка, укроп) – 4 г

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Для заправки:

  • Сок лимона – 50 мл
  • Мед – 50 мл
  • Горчица – 50 мл
  • Растительное масло – 100 мл
  • Соль – по вкусу

Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:

Способ приготовления:

  1. Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно 8 штук. Слегка поджариваем с двух сторон.
  2. Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зерновую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку.
  3. Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.

Как подавать блюдо

На тарелку кладем лист салата, выставляем рулетики из кабачков. Украшаем ягодами клюквы, ростками и семенами тыквы.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических куриных котлет с кабачками, а также писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.

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Источник: Сегодня
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