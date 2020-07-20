Рецепт рулетиков из кабачков с грецкими орехами и зеленью
Готовим аппетитную летнюю закуску из кабачков
Вкусные, нежные рулетики из кабачков с грецкими орехами, чесноком и зеленью – это пикантная летняя закуска, которая не оставит равнодушным ни одного вашего гостя.
Отлично, если у вас есть специальная овощерезка – с ее помощью ломтики кабачков будут максимально тонкими.
Рулетики из кабачков с орехами
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 66 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Кабачок – 70 г
- Грецкий орех – 45 г
- Зерновая горчица – 5 г
- Чеснок – 1 г
- Зелень (петрушка, укроп) – 4 г
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Для заправки:
- Сок лимона – 50 мл
- Мед – 50 мл
- Горчица – 50 мл
- Растительное масло – 100 мл
- Соль – по вкусу
Смотрите видео, как приготовить фаршированные кабачки на гриле:
Способ приготовления:
- Кабачки нарезаем очень тонкими пластинками вдоль. Должно получиться примерно 8 штук. Слегка поджариваем с двух сторон.
- Для горчично-медовой заправки взбиваем все ингредиенты вместе. Грецкие орехи перебиваем в блендере, добавляем чеснок, зелень, зерновую горчицу, соль по вкусу, а также горчично-медовую заправку.
- Смазываем начинкой пластинки кабачка и заворачиваем рулетом. При желании можно скрепить шпажкой, но обычно поджаренный овощ и так хорошо держит форму.
Как подавать блюдо
На тарелку кладем лист салата, выставляем рулетики из кабачков. Украшаем ягодами клюквы, ростками и семенами тыквы.
Напомним, ранее мы делились рецептом диетических куриных котлет с кабачками, а также писали, как сделать полезные кабачковые оладьи в духовке.
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