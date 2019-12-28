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Рецепт салата из курицы в апельсине на Новый год

Оригинальное и вкусное блюдо на праздник

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Салат на Новый год в апельсинах
Салат на Новый год в апельсинах
Фото: Depositphotos

Новый год сложно представить без мандаринов и апельсинов. Цитрусовые могут стать отличной посудой для порционных закусок. Например, вкусного салата с куриным филе и сыром.

Смотрите видео, как приготовить куриный салат с хурмой:

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Куриный салат в апельсиновых чашечках

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 3 апельсина
  • 2 куриные грудки
  • 200 г сыра
  • 100 г маринованных грибов
  • 1–2 шт. свежих огурцов
  • 100 г сметаны
  • Хрен – по вкусу
  • Зелень – по вкусу
  • Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Грудки отварите и остудите мясо. Нарежьте филе кубиками.
  2. Сыр натрите на крупной терке.
  3. Огурчики нарежьте такими же кусочками, как и курицу.
  4. Измельчите маринованные грибы и зелень.
  5. Все ингредиенты перемешайте, посолите и приправьте перцем по вашему вкусу.
  6. Для заправки смешайте сметану с хреном.
  7. Выложите соус в миску с салатом и перемешайте продукты.
  8. Поперек апельсинов сделайте надрезы зубчиками и разделите фрукты пополам.
  9. Выньте мякоть так, чтобы из кожицы получилась чашечка.

Как подавать салат

Выложите салат из куриной грудки в апельсиновые емкости и поставьте их на блюдо. Украсьте все зеленью и подавайте к новогоднему столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из курицы с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат "Вальдорф" с курицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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Источник: domashniy.ru
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