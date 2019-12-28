Рецепт салата из курицы в апельсине на Новый год
Оригинальное и вкусное блюдо на праздник
Новый год сложно представить без мандаринов и апельсинов. Цитрусовые могут стать отличной посудой для порционных закусок. Например, вкусного салата с куриным филе и сыром.
Смотрите видео, как приготовить куриный салат с хурмой:
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Куриный салат в апельсиновых чашечках
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 215 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3 апельсина
- 2 куриные грудки
- 200 г сыра
- 100 г маринованных грибов
- 1–2 шт. свежих огурцов
- 100 г сметаны
- Хрен – по вкусу
- Зелень – по вкусу
- Соль, черный молотый перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Грудки отварите и остудите мясо. Нарежьте филе кубиками.
- Сыр натрите на крупной терке.
- Огурчики нарежьте такими же кусочками, как и курицу.
- Измельчите маринованные грибы и зелень.
- Все ингредиенты перемешайте, посолите и приправьте перцем по вашему вкусу.
- Для заправки смешайте сметану с хреном.
- Выложите соус в миску с салатом и перемешайте продукты.
- Поперек апельсинов сделайте надрезы зубчиками и разделите фрукты пополам.
- Выньте мякоть так, чтобы из кожицы получилась чашечка.
Как подавать салат
Выложите салат из куриной грудки в апельсиновые емкости и поставьте их на блюдо. Украсьте все зеленью и подавайте к новогоднему столу.
Напомним, ранее мы делились рецептом салата из курицы с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат "Вальдорф" с курицей.
Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд
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