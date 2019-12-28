Рецепт салата из курицы в апельсине на Новый год

Оригинальное и вкусное блюдо на праздник

Салат на Новый год в апельсинах Фото: Depositphotos

Новый год сложно представить без мандаринов и апельсинов. Цитрусовые могут стать отличной посудой для порционных закусок. Например, вкусного салата с куриным филе и сыром.

Смотрите видео, как приготовить куриный салат с хурмой:

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Куриный салат в апельсиновых чашечках

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

215 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 апельсина

2 куриные грудки

200 г сыра

100 г маринованных грибов

1–2 шт. свежих огурцов

100 г сметаны

Хрен – по вкусу

Зелень – по вкусу

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Способ приготовления:

Грудки отварите и остудите мясо. Нарежьте филе кубиками. Сыр натрите на крупной терке. Огурчики нарежьте такими же кусочками, как и курицу. Измельчите маринованные грибы и зелень. Все ингредиенты перемешайте, посолите и приправьте перцем по вашему вкусу. Для заправки смешайте сметану с хреном. Выложите соус в миску с салатом и перемешайте продукты. Поперек апельсинов сделайте надрезы зубчиками и разделите фрукты пополам. Выньте мякоть так, чтобы из кожицы получилась чашечка.

Как подавать салат

Выложите салат из куриной грудки в апельсиновые емкости и поставьте их на блюдо. Украсьте все зеленью и подавайте к новогоднему столу.

Напомним, ранее мы делились рецептом салата из курицы с персиками. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить салат "Вальдорф" с курицей.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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