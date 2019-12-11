Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт салата из маринованной сельди с тыквой и свеклой

Необычный салат из сельди от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:55
Салат из селедки с овощами
Салат из селедки с овощами
Фото: Depositphotos

Домашняя маринованная сельдь в сочетании с отварными овощами – отличное блюдо для зимнего ужина. Подавайте его вместе с ломтиками черного или бородинского хлеба.

Смотрите видео, как приготовить маринованную сельдь по-шведски:

Кстати, здесь используется необычный маринад для сельди – кофейный.

Читайте также:
Селедка под шубой: ТОП-5 оригинальных рецептов на Новый год

Салат с маринованной селедкой и овощами

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 филе слабосоленой сельди
  • 25 мл крепкого кофе
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. сахара
  • Растительное масло
  • Соль

Для овощного салата:

  • 150 г тыквы
  • 150 г свеклы
  • 150 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1/2 красной луковицы

Способ приготовления:

  1. Растворите сахар и соль в свежезаваренном кофе. Смешайте кофе с горчицей и, осторожно взбивая, тонкой струйкой влейте 50 мл растительного масла.
  2. Нарежьте филе сельди крупными кусочками, залейте кофейно-горчичным соусом и поставьте в холодильник на несколько часов.
  3. Отварите вкрутую яйцо. Также по отдельности отварите картофель, свеклу и тыкву, дайте овощам остыть.
  4. Очистите отварные овощи, нарежьте кубиками и перемешайте.
  5. Яйца очистите от скорлупы и нарежьте дольками. Красный лук нашинкуйте кольцами.

Как подавать салат

Кубики овощей выложите на тарелку, сверху положите кусочки маринованной сельди, кольца лука и дольки отварных яиц.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как сделать постный салат оливье на Новый год Рождественский салат с прошутто и мандаринами: рецепт от Джейми Оливера Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой Салат с курицей и свежими огурцами: простой рецепт от Джейми Оливера
кофе тыква свекла салат сельдь
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу показал женщину, воспитывающую дочь Ани Лорак
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Ани Лорак изменилась до неузнаваемости
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:39Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Сегодня, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Сегодня, 13:25Fun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

Сегодня, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 18:31Шоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

Вчера, 14:54Fun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

Вчера, 11:44Шоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

Вчера, 11:09Fun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

Вчера, 09:27Fun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

Вчера, 07:13Fun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

9 декабряFood

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

9 декабряТехно

Android лишится главного преимущества перед iPhone

Новости партнеров

Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Виктория Бекхэм продемонстрировала весенне-летние тренды 2020
Виктория Бекхэм продемонстрировала весенне-летние тренды 2020
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Диетолог рассказала о пагубном влиянии кофе на организм
Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение
Муж Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Лорак таємно повернулася до України: сльози текли струмком
Ученые назвали смертельную опасность веганства
Ученые назвали смертельную опасность веганства