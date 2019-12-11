Рецепт салата из маринованной сельди с тыквой и свеклой

Необычный салат из сельди от Даши Малаховой

Салат из селедки с овощами Фото: Depositphotos

Домашняя маринованная сельдь в сочетании с отварными овощами – отличное блюдо для зимнего ужина. Подавайте его вместе с ломтиками черного или бородинского хлеба.

Смотрите видео, как приготовить маринованную сельдь по-шведски:

Кстати, здесь используется необычный маринад для сельди – кофейный.

Салат с маринованной селедкой и овощами

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

114 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 филе слабосоленой сельди

25 мл крепкого кофе

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. сахара

Растительное масло

Соль

Для овощного салата:

150 г тыквы

150 г свеклы

150 г картофеля

1 яйцо

1/2 красной луковицы

Способ приготовления:

Растворите сахар и соль в свежезаваренном кофе. Смешайте кофе с горчицей и, осторожно взбивая, тонкой струйкой влейте 50 мл растительного масла. Нарежьте филе сельди крупными кусочками, залейте кофейно-горчичным соусом и поставьте в холодильник на несколько часов. Отварите вкрутую яйцо. Также по отдельности отварите картофель, свеклу и тыкву, дайте овощам остыть. Очистите отварные овощи, нарежьте кубиками и перемешайте. Яйца очистите от скорлупы и нарежьте дольками. Красный лук нашинкуйте кольцами.

Как подавать салат

Кубики овощей выложите на тарелку, сверху положите кусочки маринованной сельди, кольца лука и дольки отварных яиц.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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