Рецепт салата из маринованной сельди с тыквой и свеклой
Необычный салат из сельди от Даши Малаховой
Домашняя маринованная сельдь в сочетании с отварными овощами – отличное блюдо для зимнего ужина. Подавайте его вместе с ломтиками черного или бородинского хлеба.
Смотрите видео, как приготовить маринованную сельдь по-шведски:
Кстати, здесь используется необычный маринад для сельди – кофейный.
Салат с маринованной селедкой и овощами
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 114 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 филе слабосоленой сельди
- 25 мл крепкого кофе
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. сахара
- Растительное масло
- Соль
Для овощного салата:
- 150 г тыквы
- 150 г свеклы
- 150 г картофеля
- 1 яйцо
- 1/2 красной луковицы
Способ приготовления:
- Растворите сахар и соль в свежезаваренном кофе. Смешайте кофе с горчицей и, осторожно взбивая, тонкой струйкой влейте 50 мл растительного масла.
- Нарежьте филе сельди крупными кусочками, залейте кофейно-горчичным соусом и поставьте в холодильник на несколько часов.
- Отварите вкрутую яйцо. Также по отдельности отварите картофель, свеклу и тыкву, дайте овощам остыть.
- Очистите отварные овощи, нарежьте кубиками и перемешайте.
- Яйца очистите от скорлупы и нарежьте дольками. Красный лук нашинкуйте кольцами.
Как подавать салат
Кубики овощей выложите на тарелку, сверху положите кусочки маринованной сельди, кольца лука и дольки отварных яиц.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить свекольные блины из цельнозерновой муки. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.
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