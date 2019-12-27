Рецепт салата оливье на Новый год с малосольным лососем

Готовим оливье с красной рыбой и авокадо

Оливье с лососем на Новый год Фото: Depositphotos

Новый год у многих ассоциируется с салатом оливье. Традиционный вариант состоит из докторской колбасы, вареных овощей, яиц и консервированного горошка. Салат также делают с курицей, вареной говядиной, языком.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Мы предлагаем необычный рецепт оливье – со слабосоленым лососем, авокадо и красной икрой.

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Оливье с лососем

Время приготовления:

45 минут

Калорийность:

94 ккал

Ингредиенты:

2 авокадо

1 большая морковь

2 яйца

170 г филе малосольного лосося (форели, семги)

1 чашка замороженного горошка

2 маринованных огурца (не острых, сладких)

2 средних свежих огурца

Майонез (немного, по вкусу)

Соль, перец

Укроп

3 ст. л. красной икры (по желанию)

Способ приготовления:

Морковь, яйца отварить и почистить. Горошек разморозить. Морковь, яйца огурцы, рыбу и авокадо порезать кубиками. Все ингредиенты смешать в миске. Поставить в холодильник на 30 минут. И только потом еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Как подавать оливье

По желанию можно украсить салат красной икрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились оригинальным рецептом салата оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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