Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт салата оливье на Новый год с малосольным лососем

Готовим оливье с красной рыбой и авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:12
Оливье с лососем на Новый год
Оливье с лососем на Новый год
Фото: Depositphotos

Новый год у многих ассоциируется с салатом оливье. Традиционный вариант состоит из докторской колбасы, вареных овощей, яиц и консервированного горошка. Салат также делают с курицей, вареной говядиной, языком.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Мы предлагаем необычный рецепт оливье – со слабосоленым лососем, авокадо и красной икрой.

Читайте также:
Как приготовить салат оливье со свежими огурцами на Новый год

Оливье с лососем

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 94 ккал

Ингредиенты:

  • 2 авокадо
  • 1 большая морковь
  • 2 яйца
  • 170 г филе малосольного лосося (форели, семги)
  • 1 чашка замороженного горошка
  • 2 маринованных огурца (не острых, сладких)
  • 2 средних свежих огурца
  • Майонез (немного, по вкусу)
  • Соль, перец
  • Укроп
  • 3 ст. л. красной икры (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Морковь, яйца отварить и почистить.
  2. Горошек разморозить.
  3. Морковь, яйца огурцы, рыбу и авокадо порезать кубиками.
  4. Все ингредиенты смешать в миске. Поставить в холодильник на 30 минут.
  5. И только потом еще раз перемешать, посолить и поперчить по вкусу.

Как подавать оливье

По желанию можно украсить салат красной икрой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились оригинальным рецептом салата оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Чахохблили из курицы: простой рецепт грузинского блюда Утка с яблоками и рисом: праздничный рецепт на Новый год и Рождество Как приготовить постную картофельную запеканку с рыбой Десерт на Новый год: рецепт яркого цитрусового желе
Новый год оливье салат лосось рецепт авокадо
Источник: domashniy.ru
Реклама

Новости партнеров

На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Салат с курицей и картошкой на Новый год Крысы 2020
Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Новогодние канапе елочки сырные на Новый год 2020
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:05Fun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

24 декабряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Новости партнеров

Вкуснейшая утка с рисом в духовке
Вкуснейшая утка с рисом в духовке
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Как выглядят жены и девушки футболистов Ювентуса
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Как сложилась жизнь детей знаменитых актеров СССР?
Как сложилась жизнь детей знаменитых актеров СССР?
"Ложись в клинику": поклонники отвернулись от Борисовой
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера
Як виглядають дами, з якими треба економити сили гравцям Інтера