Рецепт салата с авокадо, креветками и йогуртовой заправкой
Готовим праздничный салат с креветками и авокадо
Сочетание авокадо и креветок считается классическим. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом или сметаной, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.
Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:
Мы советуем приготовить легкий салат из креветок и авокадо с консервированной кукурузой и ароматной йогуртовой заправкой.
Салат с авокадо и креветками
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 170 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банка консервированной кукурузы с чили
- 1 авокадо
- 200 мл йогурта
- 20 креветок
- 1 пучок кинзы или петрушки
- 1 лимон
- 20 мл оливкового масла
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Креветки очистите от панциря и обжарьте на масле 2–3 минуты.
- Авокадо порежьте дольками, сбрызните соком лимона.
- Мелко порубите часть кинзы. Добавьте в йогурт рубленую зелень, соль по вкусу.
- Смешайте кукурузу с чили вместе с авокадо и креветками. Полейте йогуртовой заправкой.
Как подавать салат из креветок и авокадо
При подаче сбрызните соком лимона и украсьте веточками кинзы. Салат можно подавать на салатных листьях или в половинках авокадо.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками.
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