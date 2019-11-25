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Рецепт салата с авокадо, креветками и йогуртовой заправкой

Готовим праздничный салат с креветками и авокадо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Салат из креветок и авокадо
Салат из креветок и авокадо
Фото: Depositphotos

Сочетание авокадо и креветок считается классическим. Достаточно заправить эти компоненты лимонным соком, оливковым маслом или сметаной, чтобы получился вкусный, сытный и очень полезный салат.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат с креветками:

Мы советуем приготовить легкий салат из креветок и авокадо с консервированной кукурузой и ароматной йогуртовой заправкой.

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Салат с авокадо и креветками

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированной кукурузы с чили
  • 1 авокадо
  • 200 мл йогурта
  • 20 креветок
  • 1 пучок кинзы или петрушки
  • 1 лимон
  • 20 мл оливкового масла
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Креветки очистите от панциря и обжарьте на масле 2–3 минуты.
  2. Авокадо порежьте дольками, сбрызните соком лимона.
  3. Мелко порубите часть кинзы. Добавьте в йогурт рубленую зелень, соль по вкусу.
  4. Смешайте кукурузу с чили вместе с авокадо и креветками. Полейте йогуртовой заправкой.

Как подавать салат из креветок и авокадо

При подаче сбрызните соком лимона и украсьте веточками кинзы. Салат можно подавать на салатных листьях или в половинках авокадо.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Цезарь" с креветками.

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Источник: Сегодня
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