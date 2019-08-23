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Рецепт салата с маринованными опятами и ветчиной

Готовим вкусный и сытный салат с маринованными грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:02
Салат с опятами
Салат с опятами
Фото: Depositphotos

Этот вкусный салат с маринованными грибами готовится за считанные минуты. Его можно подавать по любому случаю, главное, чтобы в холодильнике нашлись маринованные опята.

Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:

Ветчину в рецепте можно заменить отварным куриным филе. А для более пикантного вкуса добавить маринованные огурцы или каперсы.

Салат с маринованными опятами

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка маринованных опят
  • 1 пучок зеленого лука
  • 300 г ветчины
  • 3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля
  • 3 вареных яйца
  • Майонез
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Зеленый лук помыть и мелко порубить.
  2. Ветчину нарезать кубиками.
  3. Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками.
  4. Вареные яйца почистить и мелко нарезать.
  5. Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца.
  6. Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку.
  7. Украсить готовый салат маринованными опятами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать маринованные вешенки. "Сегодня" также делились рецептами шампиньонов в маринаде.

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Источник: Сегодня
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