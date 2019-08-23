Рецепт салата с маринованными опятами и ветчиной

Готовим вкусный и сытный салат с маринованными грибами

Салат с опятами Фото: Depositphotos

Этот вкусный салат с маринованными грибами готовится за считанные минуты. Его можно подавать по любому случаю, главное, чтобы в холодильнике нашлись маринованные опята.

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Ветчину в рецепте можно заменить отварным куриным филе. А для более пикантного вкуса добавить маринованные огурцы или каперсы.

Салат с маринованными опятами

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 банка маринованных опят

1 пучок зеленого лука

300 г ветчины

3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля

3 вареных яйца

Майонез

Соль, перец

Способ приготовления:

Зеленый лук помыть и мелко порубить. Ветчину нарезать кубиками. Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками. Вареные яйца почистить и мелко нарезать. Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца. Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку. Украсить готовый салат маринованными опятами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать маринованные вешенки. "Сегодня" также делились рецептами шампиньонов в маринаде.

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