Рецепт салата с маринованными опятами и ветчиной
Готовим вкусный и сытный салат с маринованными грибами
Этот вкусный салат с маринованными грибами готовится за считанные минуты. Его можно подавать по любому случаю, главное, чтобы в холодильнике нашлись маринованные опята.
Смотрите видео, как сделать слоеный салат с креветками:
Ветчину в рецепте можно заменить отварным куриным филе. А для более пикантного вкуса добавить маринованные огурцы или каперсы.
Салат с маринованными опятами
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 банка маринованных опят
- 1 пучок зеленого лука
- 300 г ветчины
- 3 шт. отваренного "в мундирах" картофеля
- 3 вареных яйца
- Майонез
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Зеленый лук помыть и мелко порубить.
- Ветчину нарезать кубиками.
- Картофель очистить от кожуры и нарезать кубиками.
- Вареные яйца почистить и мелко нарезать.
- Взять глубокую мисочку и выложить слоями: маринованные грибы, зеленый лук, ветчину, картофель и яйца.
- Все слои промазать майонезом, положить мисочку в холодильник. Перед подачей перевернуть на другую тарелку.
- Украсить готовый салат маринованными опятами.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать маринованные вешенки. "Сегодня" также делились рецептами шампиньонов в маринаде.
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Источник: Сегодня