Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Такой пирог получается очень нежным и вкусным

Абрикосовый пирог на кефире Фото: Depositphotos

Простой пирог с абрикосами – один из лучших десертов, что можно приготовить летом. Мягкое тесто с добавлением корицы и сочная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития на свежем воздухе.

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Вы можете заменить или дополнить абрикосы любыми сезонными фруктами: сливами, персиками, яблоками. Так получится еще вкуснее.

Пирог на кефире с абрикосами

Ингредиенты:

2 яйца

60 г размягченного сливочного масла

Щепотка корицы

1 стакан сахара

1/2 пакетика ванильного сахара

1/2 стакана кефира

1/2 стакана молока

225 г муки

1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки

10 небольших абрикосов

Миндальные хлопья – по желанию

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Рецепт приготовления:

Яйца, размягченное сливочное масло, щепотку корицы, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы. Постепенно добавить кефир и молоко, чередуя их с мукой, просеянной с разрыхлителем. Перемешать. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто на противень и разгладить его ложкой. Абрикосы помыть, удалить косточки. Разрезать каждый абрикос на 2-4 части и разложить на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Посыпать миндальными лепестками. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.

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