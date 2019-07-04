Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире
Такой пирог получается очень нежным и вкусным
Простой пирог с абрикосами – один из лучших десертов, что можно приготовить летом. Мягкое тесто с добавлением корицы и сочная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития на свежем воздухе.
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Вы можете заменить или дополнить абрикосы любыми сезонными фруктами: сливами, персиками, яблоками. Так получится еще вкуснее.
Пирог на кефире с абрикосами
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 60 г размягченного сливочного масла
- Щепотка корицы
- 1 стакан сахара
- 1/2 пакетика ванильного сахара
- 1/2 стакана кефира
- 1/2 стакана молока
- 225 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки
- 10 небольших абрикосов
- Миндальные хлопья – по желанию
Рецепт приготовления:
- Яйца, размягченное сливочное масло, щепотку корицы, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы.
- Постепенно добавить кефир и молоко, чередуя их с мукой, просеянной с разрыхлителем. Перемешать.
- Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.
- Вылить тесто на противень и разгладить его ложкой.
- Абрикосы помыть, удалить косточки.
- Разрезать каждый абрикос на 2-4 части и разложить на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Посыпать миндальными лепестками.
- Выпекать пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить пирог с творогом и абрикосами. Мы также рассказывали, как приготовить абрикосовый джем.
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Источник: Сегодня