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Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Такой пирог получается очень нежным и вкусным

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Абрикосовый пирог на кефире
Абрикосовый пирог на кефире
Фото: Depositphotos

Простой пирог с абрикосами – один из лучших десертов, что можно приготовить летом. Мягкое тесто с добавлением корицы и сочная начинка делают его настоящей находкой для семейного чаепития на свежем воздухе.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Вы можете заменить или дополнить абрикосы любыми сезонными фруктами: сливами, персиками, яблоками. Так получится еще вкуснее.

Пирог на кефире с абрикосами

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 60 г размягченного сливочного масла
  • Щепотка корицы
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 пакетика ванильного сахара
  • 1/2 стакана кефира
  • 1/2 стакана молока
  • 225 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя или соды для выпечки
  • 10 небольших абрикосов
  • Миндальные хлопья – по желанию
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Рецепт приготовления:

  1. Яйца, размягченное сливочное масло, щепотку корицы, сахар и ваниль взбить до получения однородной светлой массы.
  2. Постепенно добавить кефир и молоко, чередуя их с мукой, просеянной с разрыхлителем. Перемешать.
  3. Противень для выпечки застелить пергаментной бумагой.
  4. Вылить тесто на противень и разгладить его ложкой. 
  5. Абрикосы помыть, удалить косточки.
  6. Разрезать каждый абрикос на 2-4 части и разложить на поверхности, слегка вдавливая кусочки в тесто. Посыпать миндальными лепестками.
  7. Выпекать пирог при температуре 180 градусов 30-40 минут. Остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить пирог с творогом и абрикосами. Мы также рассказывали, как приготовить абрикосовый джем.

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Источник: Сегодня
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