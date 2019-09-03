Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт самого вкусного крем-супа из шампиньонов

Грибной суп-пюре – идеальное решение для осеннего обеда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:02
Крем-суп из шампиньонов
Крем-суп из шампиньонов
Фото: Depositphotos

Ароматный грибной крем-суп просто готовится, обладает отменным вкусом и отлично согревает в осенние дни.

Смотрите видео, как приготовить свинину с грибами:

Крем-суп должен быть однородным, с гладкой текстурой. Если он получился слишком густым, можно добавить немного теплых сливок или бульона и хорошо размешать.

Крем-суп из шампиньонов

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 500 г
  • Мясной или овощной бульон -1.5 л
  • Сливки 10-20% – 200 мл
  • Лук-шалот – 4 шт.
  • Сливочное масло – 50 г
  • Мука – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Читайте также:
Как приготовить грибной паштет с овощами

Способ приготовления:

  1. Шампиньоны помыть и произвольно нарезать. Лук почистить и измельчить. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить грибы с луком до готовности. Посолить и поперчить.
  2. Пюрировать луково-грибную в блендере.
  3. В кастрюле на слабом огне растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, 1-2 минуты.
  4. Затем, постепенно помешивая, влить 1 стакан горячего бульона и довести до кипения. 
  5. Добавить измельченные шампиньоны и снова довести до кипения.
  6. Влить оставшийся бульон, довести до кипения.
  7. Затем постепенно влить сливки, довести до кипения и снять с огня.

С чем подавать суп-пюре из шампиньонов

Грибной крем-суп можно посыпать тертым пармезаном, украсить зеленью или посыпать сухариками.

Чтобы сделать домашние чесночные гренки, разрежьте багет на кубики. Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с сушеным чесноком и прованскими травами и подождите, пока гранулы растворятся. Полейте этим соусом заготовки и разложите их на противне.

Разогрейте духовку до 160°C. Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Огурцы, маринованные с чесноком и укропом: рецепт на зиму Галета "Рататуй": рецепт несладкого французского пирога Кролик с розмарином и чесноком: рецепт от Жерара Депардье Быстрая закуска из баклажанов: рецепт с тимьяном и чесноком
грибы суп шампиньоны крем-суп рецепт суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Жареные пирожки с капустой на сковороде без кефира
Жареные пирожки с капустой на сковороде без кефира
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными
Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными

Популярные статьи

Сегодня, 10:02Шоу-бизнес

"Очень похожи": Ольга Фреймут удивила фанатов схожестью с мужем

Сегодня, 09:15Fun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы 13-летней невесты повергло журналистку в шок

Сегодня, 07:00Food

Как правильно хранить мед в домашних условиях

Вчера, 18:15Техно

Google добавит в Android раздражающую функцию

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

Вчера, 11:31Шоу-бизнес

Сын Зеленского пошел в первый класс: Елена Зеленская прокомментировала событие

Вчера, 11:00Стиль

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2019: когда можно стричь волосы

Вчера, 10:30Шоу-бизнес

"Папа выпил эликсир молодости": Юлия Санина впервые показала родителей

Вчера, 09:40Fun

Елизавету II не узнали туристы на улице: она решила пошутить

Вчера, 09:15Техно

Xiaomi выпустит старый смартфон под видом нового

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 2 сентября: все знаки зодиака

1 сентябряEvents

Лунный календарь на сентябрь 2019: благоприятные дни

1 сентябряТехно

Как отключить уведомления в Chrome: простой способ

1 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 1-7 сентября для всех знаков зодиака

31 августаWellness

Выбывшая участница "Зважених та щасливих" сделала неожиданное заявление

31 августаWellness

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в ближайшие сутки

Новости партнеров

Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Самые красивые бегуньи из Instagram: турчанка Neval Gördük
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Копия отца: Анна Седокова показала подросшего сына Гектора
Копия отца: Анна Седокова показала подросшего сына Гектора
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Как зарядить гаджет с помощью колена: находка учёных
Победительницу Евровидения-2018 обвинили в плагиате
Победительницу Евровидения-2018 обвинили в плагиате
Может ли отказ от глютена сделать вас лучшим велосипедистом?
Может ли отказ от глютена сделать вас лучшим велосипедистом?