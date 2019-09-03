Рецепт самого вкусного крем-супа из шампиньонов

Грибной суп-пюре – идеальное решение для осеннего обеда

Крем-суп из шампиньонов Фото: Depositphotos

Ароматный грибной крем-суп просто готовится, обладает отменным вкусом и отлично согревает в осенние дни.

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Крем-суп должен быть однородным, с гладкой текстурой. Если он получился слишком густым, можно добавить немного теплых сливок или бульона и хорошо размешать.

Крем-суп из шампиньонов

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 г

Мясной или овощной бульон -1.5 л

Сливки 10-20% – 200 мл

Лук-шалот – 4 шт.

Сливочное масло – 50 г

Мука – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

Шампиньоны помыть и произвольно нарезать. Лук почистить и измельчить. Разогреть сковороду с растительным маслом, обжарить грибы с луком до готовности. Посолить и поперчить. Пюрировать луково-грибную в блендере. В кастрюле на слабом огне растопить сливочное масло, добавить муку и готовить, помешивая, 1-2 минуты. Затем, постепенно помешивая, влить 1 стакан горячего бульона и довести до кипения. Добавить измельченные шампиньоны и снова довести до кипения. Влить оставшийся бульон, довести до кипения. Затем постепенно влить сливки, довести до кипения и снять с огня.

С чем подавать суп-пюре из шампиньонов

Грибной крем-суп можно посыпать тертым пармезаном, украсить зеленью или посыпать сухариками.

Чтобы сделать домашние чесночные гренки, разрежьте багет на кубики. Растопите сливочное масло в микроволновке или в сотейнике на плите, смешайте с сушеным чесноком и прованскими травами и подождите, пока гранулы растворятся. Полейте этим соусом заготовки и разложите их на противне.

Разогрейте духовку до 160°C. Сушите в ней гренки 10-15 минут до золотистости, потом переверните и томите еще несколько минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить суп с лесными грибами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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