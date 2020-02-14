Рецепт самого вкусного медовика с черносливом

Пышный медовик со сметанным кремом

Медовик со сметанным кремом и черносливом Фото: Depositphotos

Самый вкусный медовик – с черносливом и лимонно-сметанным кремом. Ваши близкие будут от него в восторге. Возможно, у вас даже появится традиция готовить этот торт по праздникам.

Смотрите видео, как приготовить медовые блины:

Медовик с черносливом

Время приготовления:⠀

1.5 часа

Калорийность:

353 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для коржей:

Пшеничная мука – 380 г

Сахар – 120 г

Яичные желтки – 4 шт.

Сливочное масло – 75 г

Мед – 75 г

Сода – 1,5 ч. л.

Для крема:

Сметана 20% жирности – 1 л

Сахар – 30 г

Сок лимона – 3 ст. л.

Цедра одного лимона

Ванилин – по вкусу

Чернослив – 80 г

Способ приготовления:

Взбить желтки с сахаром до получения светлой пышной массы. Смешать в отдельной кастрюле мед, масло и соду. Поставить на водяную баню на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет пениться и увеличиваться в объеме. Продолжая помешивать, довести смесь до карамельного цвета. Весь процесс займет 5-10 минут. Снять кастрюлю с карамельной массой и, интенсивно помешивая, ввести яичную массу. Муку просеять в кастрюлю к жидким ингредиентам. Замесить тесто деревянной лопаткой, накрыть и убрать в теплое место на полчаса. Тесто выложить на стол и разделить на кусочки, около восьми штук. Каждый кусочек теста раскатать в тонкий пласт на припорошенной мукой бумаге для выпечки. Остальные кусочки теста в это время накрыть пленкой. Обрезать лишнее, используя круглую тарелку или крышку нужного диаметра. Выпекать коржи в заранее разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета. Готовые коржи положить друг на друга и дать остыть. Смешать сметану, цедру, сок, сахар и ванилин, немножко взбить. На все коржи, кроме одного, выложить по две столовые ложки крема с горкой, разровнять. Чернослив нарезать небольшими кусочками и распределить по крему на каждый его слой. Верх торта смазать тонким слоем крема. Оставшийся корж раскрошить при помощи скалки и украсить торт крошкой. Убрать в холодильник на три часа, лучше – на ночь. ⠀

Полезные советы

Чем дольше держать на огне медовую смесь, тем насыщенней получится цвет;

Не добавляйте слишком много муки – тесто должно получиться очень мягким;

Медовые коржи пекутся очень быстро – следите за тем, чтобы они не пересохли.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом медовика с халвой.

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