Рецепт самого вкусного медовика с черносливом
Пышный медовик со сметанным кремом
Самый вкусный медовик – с черносливом и лимонно-сметанным кремом. Ваши близкие будут от него в восторге. Возможно, у вас даже появится традиция готовить этот торт по праздникам.
Смотрите видео, как приготовить медовые блины:
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Медовик с черносливом
Время приготовления:⠀
- 1.5 часа
Калорийность:
- 353 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для коржей:
- Пшеничная мука – 380 г
- Сахар – 120 г
- Яичные желтки – 4 шт.
- Сливочное масло – 75 г
- Мед – 75 г
- Сода – 1,5 ч. л.
Для крема:
- Сметана 20% жирности – 1 л
- Сахар – 30 г
- Сок лимона – 3 ст. л.
- Цедра одного лимона
- Ванилин – по вкусу
- Чернослив – 80 г
Способ приготовления:
- Взбить желтки с сахаром до получения светлой пышной массы.
- Смешать в отдельной кастрюле мед, масло и соду. Поставить на водяную баню на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет пениться и увеличиваться в объеме. Продолжая помешивать, довести смесь до карамельного цвета. Весь процесс займет 5-10 минут.
- Снять кастрюлю с карамельной массой и, интенсивно помешивая, ввести яичную массу.
- Муку просеять в кастрюлю к жидким ингредиентам. Замесить тесто деревянной лопаткой, накрыть и убрать в теплое место на полчаса.
- Тесто выложить на стол и разделить на кусочки, около восьми штук. Каждый кусочек теста раскатать в тонкий пласт на припорошенной мукой бумаге для выпечки. Остальные кусочки теста в это время накрыть пленкой. Обрезать лишнее, используя круглую тарелку или крышку нужного диаметра.
- Выпекать коржи в заранее разогретой до 180 ºС духовке до золотистого цвета. Готовые коржи положить друг на друга и дать остыть.
- Смешать сметану, цедру, сок, сахар и ванилин, немножко взбить.
- На все коржи, кроме одного, выложить по две столовые ложки крема с горкой, разровнять.
- Чернослив нарезать небольшими кусочками и распределить по крему на каждый его слой.
- Верх торта смазать тонким слоем крема. Оставшийся корж раскрошить при помощи скалки и украсить торт крошкой. Убрать в холодильник на три часа, лучше – на ночь. ⠀
Полезные советы
- Чем дольше держать на огне медовую смесь, тем насыщенней получится цвет;
- Не добавляйте слишком много муки – тесто должно получиться очень мягким;
- Медовые коржи пекутся очень быстро – следите за тем, чтобы они не пересохли.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить медовик с шоколадом. "Сегодня" также делились рецептом медовика с халвой.
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Источник: Сегодня