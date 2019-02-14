Рецепт самого вкусного сырного супа
Готовим сырный крем-суп по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи
Густой и ароматный, сырный крем-суп уместен на столе в любое время года, однако особенно хорош осенью и зимой: он отлично согревает и насыщает.
Сырный суп с камамбером
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 ч.л. сахара
- 30 г сливочное масло
- 1 веточка тимьяна
- 1 ч.л. хлопьев паприки
- 200 г сливок 15-20%
- 250 г камамбера
- 50 г соевого соуса
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Рецепт приготовления:
- Для начала лук и морковь очистить и нарезать полукольцами.
- Растопить в кастрюле с толстым дном сливочное масло и обжарить лук с тимьяном до прозрачности.
- Добавить морковь и сахар, и закарамелизировать. Удалить тимьян.
- Добавить сливки, паприку и нарезанный кубиками камамбер. Именно он даст супу неповторимую кремовость и вкус.
- Довести до кипения, добавить соевый соус и томить на медленном огне до готовности овощей. Взбить все блендером в однородную массу.
- Подавать суп горячим. Можно добавить сухарики или обжаренные креветки.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.
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Источник: Сегодня