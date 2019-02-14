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Рецепт самого вкусного сырного супа

Готовим сырный крем-суп по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28
Сырный суп с креветками
Сырный суп с креветками
Фото: Depositphotos

Густой и ароматный, сырный крем-суп уместен на столе в любое время года, однако особенно хорош осенью и зимой: он отлично согревает и насыщает. 

Сырный суп с камамбером

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 ч.л. сахара
  • 30 г сливочное масло
  • 1 веточка тимьяна
  • 1 ч.л. хлопьев паприки
  • 200 г сливок 15-20% 
  • 250 г камамбера
  • 50 г соевого соуса

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Рецепт приготовления:

  1. Для начала лук и морковь очистить и нарезать полукольцами. 
  2. Растопить в кастрюле с толстым дном сливочное масло и обжарить лук с тимьяном до прозрачности. 
  3. Добавить морковь и сахар, и закарамелизировать. Удалить тимьян. 
  4. Добавить сливки, паприку и нарезанный кубиками камамбер. Именно он даст супу неповторимую кремовость и вкус. 
  5. Довести до кипения, добавить соевый соус и томить на медленном огне до готовности овощей. Взбить все блендером в однородную массу. 
  6. Подавать суп горячим. Можно добавить сухарики или обжаренные креветки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: Сегодня
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