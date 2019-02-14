Рецепт самого вкусного сырного супа

Готовим сырный крем-суп по рецепту победительницы первого сезона "МастерШеф" Светланы Шептухи

Сырный суп с креветками Фото: Depositphotos

Густой и ароматный, сырный крем-суп уместен на столе в любое время года, однако особенно хорош осенью и зимой: он отлично согревает и насыщает.

Сырный суп с камамбером

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

1 ч.л. сахара

30 г сливочное масло

1 веточка тимьяна

1 ч.л. хлопьев паприки

200 г сливок 15-20%

250 г камамбера

50 г соевого соуса

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Рецепт приготовления:

Для начала лук и морковь очистить и нарезать полукольцами. Растопить в кастрюле с толстым дном сливочное масло и обжарить лук с тимьяном до прозрачности. Добавить морковь и сахар, и закарамелизировать. Удалить тимьян. Добавить сливки, паприку и нарезанный кубиками камамбер. Именно он даст супу неповторимую кремовость и вкус. Довести до кипения, добавить соевый соус и томить на медленном огне до готовности овощей. Взбить все блендером в однородную массу. Подавать суп горячим. Можно добавить сухарики или обжаренные креветки.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как приготовить крем-суп с белыми грибами и чесночными гренками. Мы также рассказывали, как приготовить рулет из омлета с зеленью и сыром.

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