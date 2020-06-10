Рецепт самого вкусного ванильного мороженого

Готовя мороженое дома, вы будете уверенны в его качестве

Классическое ванильное мороженое делают на основе заварного крема. Его вкус и качество зависят от качества продуктов, исключительно свежие сливки и яйца – залог прекрасного десерта. Чем жирнее сливки, тем нежнее будет структура мороженого.

Для приготовления десерта понадобятся натуральные семена ванили. Выскобленные стручки можно положить в закрытую банку с сахаром и дать настояться. Полученный ванильный сахар – идеальная добавка для выпечки.

Домашнее ванильное мороженое

Ванильное мороженое Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

117 ккал на 100 г

Ингредиенты:

4 яичных желтка

100 г сахара

1 ч.л. кукурузного крахмала

300 мл сливок 33%

300 мл молока

1 стручок ванили

Способ приготовления:

Сначала отделите желтки от белков. Для этого рецепта белки не понадобятся, их можно оставить для приготовления других блюд. К желткам всыпьте сахар и взбивайте, пока масса не станет однородной и светлой. Добавьте кукурузный крахмал, хорошо взбейте до однородности. Молоко и сливки влейте в кастрюлю. Разрежьте стручок ванили поперек, тупой стороной лезвия ножа выскребите семена, бросьте их в молочную смесь. Нагрейте сливки и молоко вместе с семенами ванили, но не доводите до кипения. Постепенно влейте горячие сливки и молоко на взбитые с сахаром желтки, медленно взбивая смесь. Процедите смесь в чистую кастрюлю с толстым дном для того, чтобы отделить семена ванили. Поставьте на маленький огонь. Постоянно помешивайте смесь деревянной ложкой или силиконовой лопаткой. Особенно хорошо вымешивайте заварной смесь по краям кастрюли. Это нужно делать постоянно, иначе крем пригорит ко дну кастрюли и приобретет неприятный запах. Варите заварной крем на медленном огне, постоянно помешивая, примерно 10 минут, пока он не загустеет. Для того, чтобы проверить готовность, проведите задней стороной ложки по смеси, должна образоваться четкая линия, крем не сразу вернется на свое место. Переложите крем в емкость с крышкой, в которой будете делать мороженое. Дайте смеси остыть до комнатной температуры. Затем накройте крем крышкой и оставьте в холодильнике на ночь. На следующий день поставьте заварной смесь в морозилку. Каждый час доставайте его и взбивайте миксером. Повторите такую процедуру трижды. Это равномерно разобьет кристаллики льда и сделает мороженое гладким и однородным. После этого оставьте десерт в морозилке для окончательного замораживания, пока оно не станет твердым. Достаньте мороженое из морозильной камеры за 10 минут до подачи, чтобы легче можно было набрать.

Как подавать мороженое

Выложите порционной ложкой шарики мороженого на десертную тарелку. Подавайте с вареньем или растопленным шоколадом, с домашними вафлями и фруктами.

Смотрите видео, как выбрать фруктовое мороженое в магазине:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить фруктовый лед "Космополитен" и делились рецептами вкусного домашнего мороженого.

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