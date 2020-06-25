Рецепт самого вкусного вишневого варенья от Татьяны Литвиновой
Кулинарный эксперт поделилась рецептом фирменного варенья из вишни
Вишневое варенье – это вкус детства для многих. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram рассказала, как приготовить ароматное варенье из вишен на собственной кухне. Подавать его она рекомендует вместе с ванильным мороженым и в мрачную погоду, когда особенно не хватает эндорфинов.
Вишневое варенье от Татьяны Литвиновой
Время приготовления:
- 3 часа
Калорийность:
- 256 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Вишня
- Сахар
Смотрите видео, как извлечь косточки из вишен:
Способ приготовления:
- Заранее подготовьте чистые банки и крышки.
- Возьмите кастрюлю по размеру и насыпьте полный стакан очищенных от косточек ягод, затем неполный стакан сахара.
- Когда смесь закипит, проделывайте эту процедуру снова и снова. Доводите до кипения, высыпайте ягоды и сахар, и так до конца. Каждый раз уменьшайте огонь, собирайте пену и заполняйте банки готовым вареньем.
На заметку
У этого рецепта есть несколько преимуществ:
- Мало сока, но много ягод;
- Вишня сохраняет цвет и готовится варенье очень быстро.
В варенье можно добавить веточку розмарина, подержать 5 минут, а затем вынуть. Благодаря этому остается очень нежная и тонкая нотка, которая не перебивает аромат вишен.
Напомним, ранее Татьяна Литвинова делились рецептом варенья из белой черешни с лимоном.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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