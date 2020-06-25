Рецепт самого вкусного вишневого варенья от Татьяны Литвиновой

Кулинарный эксперт поделилась рецептом фирменного варенья из вишни

Вишневое варенье – это вкус детства для многих. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова в своем Instagram рассказала, как приготовить ароматное варенье из вишен на собственной кухне. Подавать его она рекомендует вместе с ванильным мороженым и в мрачную погоду, когда особенно не хватает эндорфинов.

Вишневое варенье от Татьяны Литвиновой

Вишневое варенье Фото: Depositphotos

Время приготовления:

3 часа

Калорийность:

256 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Вишня

Сахар

Смотрите видео, как извлечь косточки из вишен:

Способ приготовления:

Заранее подготовьте чистые банки и крышки. Возьмите кастрюлю по размеру и насыпьте полный стакан очищенных от косточек ягод, затем неполный стакан сахара. Когда смесь закипит, проделывайте эту процедуру снова и снова. Доводите до кипения, высыпайте ягоды и сахар, и так до конца. Каждый раз уменьшайте огонь, собирайте пену и заполняйте банки готовым вареньем.

На заметку

У этого рецепта есть несколько преимуществ:

Мало сока, но много ягод;

Вишня сохраняет цвет и готовится варенье очень быстро.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова Фото: instagram.com/tanita_litvinova

В варенье можно добавить веточку розмарина, подержать 5 минут, а затем вынуть. Благодаря этому остается очень нежная и тонкая нотка, которая не перебивает аромат вишен.

Напомним, ранее Татьяна Литвинова делились рецептом варенья из белой черешни с лимоном.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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