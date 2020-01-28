Рецепт самых вкусных банановых оладий на кефире
Оладьи с добавлением банана получаются нежными, ароматными и очень вкусными
У вас остались переспевшие бананы? Не спешите их выбрасывать, ведь это прекрасная основа для пышных домашних оладий на кефире. Ваша семья будет в восторге от такого завтрака.
Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:
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Банановые оладьи на кефире
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 188 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1-2 спелых банана
- 1 стакан кефира
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. ванильного сахара
- 1 яйцо
- 3/4 стакана муки
- 2 ст.л. сахара
- 1/2 ч.л. соли
- 1/2 ч.л. соды
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
Способ приготовления:
- Просеять муку с разрыхлителем и содой, добавить сахар, ваниль и соль.
- Спелые бананы размять вилкой.
- В отдельной миске взбить яйцо, растительное масло и кефир.
- Добавить банановое пюре, перемешать.
- Всыпать мучную смесь, хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду с растительным маслом и жарить оладьи до золотистого цвета.
Как подавать банановые оладьи
Оладьи с бананами на кефире подавайте вместе с кленовым сиропом, сметаной, медом, йогуртом или джемом. Можно дополнить завтрак кусочками банана, ягод или орехов.
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Источник: Сегодня