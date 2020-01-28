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Рецепт самых вкусных банановых оладий на кефире

Оладьи с добавлением банана получаются нежными, ароматными и очень вкусными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Банановые оладьи на кефире
Банановые оладьи на кефире
Фото: freepik.com

У вас остались переспевшие бананы? Не спешите их выбрасывать, ведь это прекрасная основа для пышных домашних оладий на кефире. Ваша семья будет в восторге от такого завтрака.

Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:

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Банановые оладьи на кефире

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1-2 спелых банана
  • 1 стакан кефира
  • 1 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 3/4 стакана муки
  • 2 ст.л. сахара
  • 1/2 ч.л. соли
  • 1/2 ч.л. соды
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

  1. Просеять муку с разрыхлителем и содой, добавить сахар, ваниль и соль.
  2. Спелые бананы размять вилкой.
  3. В отдельной миске взбить яйцо, растительное масло и кефир.
  4. Добавить банановое пюре, перемешать.
  5. Всыпать мучную смесь, хорошо перемешать.
  6. Разогреть сковороду с растительным маслом и жарить оладьи до золотистого цвета.

Как подавать банановые оладьи

Оладьи с бананами на кефире подавайте вместе с кленовым сиропом, сметаной, медом, йогуртом или джемом. Можно дополнить завтрак кусочками банана, ягод или орехов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить банановые сырники.

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Источник: Сегодня
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