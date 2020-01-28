Рецепт самых вкусных банановых оладий на кефире

Оладьи с добавлением банана получаются нежными, ароматными и очень вкусными

Банановые оладьи на кефире Фото: freepik.com

У вас остались переспевшие бананы? Не спешите их выбрасывать, ведь это прекрасная основа для пышных домашних оладий на кефире. Ваша семья будет в восторге от такого завтрака.

Смотрите видео, как правильно выбрать бананы:

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Банановые оладьи на кефире

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

188 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1-2 спелых банана

1 стакан кефира

1 ст.л. растительного масла

1 ч.л. ванильного сахара

1 яйцо

3/4 стакана муки

2 ст.л. сахара

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. соды

1/2 ч.л. разрыхлителя

Способ приготовления:

Просеять муку с разрыхлителем и содой, добавить сахар, ваниль и соль. Спелые бананы размять вилкой. В отдельной миске взбить яйцо, растительное масло и кефир. Добавить банановое пюре, перемешать. Всыпать мучную смесь, хорошо перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом и жарить оладьи до золотистого цвета.

Как подавать банановые оладьи

Оладьи с бананами на кефире подавайте вместе с кленовым сиропом, сметаной, медом, йогуртом или джемом. Можно дополнить завтрак кусочками банана, ягод или орехов.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить банановые сырники.

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