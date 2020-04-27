Рецепт самых вкусных драников с грибами и сыром

Готовим аппетитные картофельные драники

Вкусные и аппетитные картофельные драники – популярная горячая закуска. Чтобы их приготовить, сырой картофель натирают на мелкой терке, обязательно смешивая его с измельченным луком.

В картофельную массу иногда добавляют мясной фарш, жареный бекон или отжатый творог. Мы предлагаем сделать драники с шампиньонами и твердым сыром.

Картофельные драники с грибами и сыром

Драники с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

20 минут

Калорийность:

107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г свежих шампиньонов

100 г сыра

3 картофелины

1 яйцо

2 ст. л. муки

1 ч. л. соли

Щепотка молотого перца

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Грибы хорошо помыть и нарезать мелкими кубиками. Добавить тертый сыр. Картофель почистить и натереть на терке. Хорошо промыть холодной водой через дуршлаг тертый картофель, смыв лишний крахмал. В миску добавить яйцо, щепотку молотого черного перца и половину чайной ложки соли. Добавить отжатый картофель и перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать массу. Сформировать небольшие драники. Выложить на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Как подавать драники

Подавайте картофельные драники горячими вместе со сметаной и нарезанной зеленью.

Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен картофель для здоровья. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вкусной картофельной запеканки с фаршем.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться