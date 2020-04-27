Рецепт самых вкусных драников с грибами и сыром
Готовим аппетитные картофельные драники
Вкусные и аппетитные картофельные драники – популярная горячая закуска. Чтобы их приготовить, сырой картофель натирают на мелкой терке, обязательно смешивая его с измельченным луком.
В картофельную массу иногда добавляют мясной фарш, жареный бекон или отжатый творог. Мы предлагаем сделать драники с шампиньонами и твердым сыром.
Картофельные драники с грибами и сыром
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 107 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г свежих шампиньонов
- 100 г сыра
- 3 картофелины
- 1 яйцо
- 2 ст. л. муки
- 1 ч. л. соли
- Щепотка молотого перца
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Грибы хорошо помыть и нарезать мелкими кубиками. Добавить тертый сыр.
- Картофель почистить и натереть на терке. Хорошо промыть холодной водой через дуршлаг тертый картофель, смыв лишний крахмал.
- В миску добавить яйцо, щепотку молотого черного перца и половину чайной ложки соли.
- Добавить отжатый картофель и перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать массу.
- Сформировать небольшие драники. Выложить на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарить с двух сторон до румяной корочки.
Как подавать драники
Подавайте картофельные драники горячими вместе со сметаной и нарезанной зеленью.
Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:
Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен картофель для здоровья. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вкусной картофельной запеканки с фаршем.
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