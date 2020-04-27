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Рецепт самых вкусных драников с грибами и сыром

Готовим аппетитные картофельные драники

Ирина Павлина
Сегодня, 17:48

Вкусные и аппетитные картофельные драники – популярная горячая закуска. Чтобы их приготовить, сырой картофель натирают на мелкой терке, обязательно смешивая его с измельченным луком.

В картофельную массу иногда добавляют мясной фарш, жареный бекон или отжатый творог. Мы предлагаем сделать драники с шампиньонами и твердым сыром.

Картофельные драники с грибами и сыром

Драники с грибами
Драники с грибами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 107 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г свежих шампиньонов
  • 100 г сыра
  • 3 картофелины
  • 1 яйцо
  • 2 ст. л. муки
  • 1 ч. л. соли
  • Щепотка молотого перца
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Грибы хорошо помыть и нарезать мелкими кубиками. Добавить тертый сыр.
  2. Картофель почистить и натереть на терке. Хорошо промыть холодной водой через дуршлаг тертый картофель, смыв лишний крахмал.
  3. В миску добавить яйцо, щепотку молотого черного перца и половину чайной ложки соли.
  4. Добавить отжатый картофель и перемешать. Всыпать муку и еще раз хорошо перемешать массу.
  5. Сформировать небольшие драники. Выложить на сковороду с разогретым растительным маслом и обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Как подавать драники

Подавайте картофельные драники горячими вместе со сметаной и нарезанной зеленью.

Смотрите видео, как приготовить картофель на мангале:

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезен картофель для здоровья. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вкусной картофельной запеканки с фаршем.

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Источник: Сегодня
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