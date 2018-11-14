Рецепт самых вкусных сочников с творогом от Лизы Глинской

Вкусная домашняя выпечка от известного кондитера

Сочники с творогом Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"К сочникам у меня особая любовь с детства – серединка выедалась, а сухой краешек уходил птичкам. В моих теперешних сочниках все гармонично – тончайшее тесто и побольше вкусной начинки", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.

Сочники с творогом

Ингредиенты на 15 штук:

Для теста:

240 г муки

5 г разрыхлителя

60 г сахарной пудры

100 г сливочного масла

50 г яиц

1 г соли

Для начинки:

300 г муки

20 г муки

30 г белка

40 г сахарной пудры или сахара

цедра лимона

Для глазировки:

20 г желтка

10 мл молока

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ С яблоками и морковью: рецепт полезных сырников от Лилии Ребрик

Рецепт приготовления:

Соединяем муку с разрыхлителем и солью. Взбиваем размягченное сливочное масло, добавляем сахарную пудру, яйцо и муку с разрыхлителем . Замешиваем тесто – долго вымешивать не нужно, как только мука увлажнится и масса станет однородной, останавливайтесь . Раскатываем тесто между 2-х листов пергамента в пласт толщиной 3-4 мм, убираем в холодильник на 1 час . Подготавливаем начинку: соединяем творог с мукой, сахарной пудрой или сахаром . Добавляем белок и цедру лимона, натертую на мелкой терке . Выдавливаем из теста круги диаметром 10 см . На одну сторону круга выкладываем начинку, побольше. Сверху накрываем второй половиной, слегка придавливаем, край скреплять не нужно . Смазываем верх сочника глазировкой и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 170 С на 18-20 минут.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить самые вкусные ватрушки с творогом. Мы также рассказывали, как приготовить королевскую ватрушку с творогом, орехами и вишней.

Смотрите видео, как испечь домашние синнабоны по рецепту Алексея Суханова: