Рецепт самых вкусных сочников с творогом от Лизы Глинской
Вкусная домашняя выпечка от известного кондитера
"К сочникам у меня особая любовь с детства – серединка выедалась, а сухой краешек уходил птичкам. В моих теперешних сочниках все гармонично – тончайшее тесто и побольше вкусной начинки", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.
Сочники с творогом
Ингредиенты на 15 штук:
Для теста:
- 240 г муки
- 5 г разрыхлителя
- 60 г сахарной пудры
- 100 г сливочного масла
- 50 г яиц
- 1 г соли
Для начинки:
- 300 г муки
- 20 г муки
- 30 г белка
- 40 г сахарной пудры или сахара
- цедра лимона
Для глазировки:
- 20 г желтка
- 10 мл молока
Рецепт приготовления:
- Соединяем муку с разрыхлителем и солью.
- Взбиваем размягченное сливочное масло, добавляем сахарную пудру, яйцо и муку с разрыхлителем . Замешиваем тесто – долго вымешивать не нужно, как только мука увлажнится и масса станет однородной, останавливайтесь .
- Раскатываем тесто между 2-х листов пергамента в пласт толщиной 3-4 мм, убираем в холодильник на 1 час .
- Подготавливаем начинку: соединяем творог с мукой, сахарной пудрой или сахаром . Добавляем белок и цедру лимона, натертую на мелкой терке .
- Выдавливаем из теста круги диаметром 10 см . На одну сторону круга выкладываем начинку, побольше. Сверху накрываем второй половиной, слегка придавливаем, край скреплять не нужно .
- Смазываем верх сочника глазировкой и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 170 С на 18-20 минут.
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Источник: "Сегодня"