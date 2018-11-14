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Рецепт самых вкусных сочников с творогом от Лизы Глинской

Вкусная домашняя выпечка от известного кондитера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:50
Сочники с творогом Фото: instagram.com/lizaglinskaya
Сочники с творогом Фото: instagram.com/lizaglinskaya

"К сочникам у меня особая любовь с детства – серединка выедалась, а сухой краешек уходил птичкам. В моих теперешних сочниках все гармонично – тончайшее тесто и побольше вкусной начинки", – написала Лиза Глинская в своем Instagram.

Сочники с творогом

Ингредиенты на 15 штук:

Для теста:

  • 240 г муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 60 г сахарной пудры
  • 100 г  сливочного масла
  • 50 г яиц
  • 1 г соли

Для начинки:

  • 300 г  муки
  • 20 г муки
  • 30 г белка
  • 40 г  сахарной пудры или сахара
  • цедра лимона  

Для глазировки: 

  • 20 г желтка
  • 10 мл молока
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Рецепт приготовления:

  1. Соединяем муку с разрыхлителем и солью.
  2. Взбиваем размягченное сливочное масло, добавляем сахарную пудру, яйцо и муку с разрыхлителем . Замешиваем тесто – долго вымешивать не нужно, как только мука увлажнится и масса станет однородной, останавливайтесь .
  3. Раскатываем тесто между 2-х листов пергамента в пласт толщиной 3-4 мм, убираем в холодильник на 1 час .
  4. Подготавливаем начинку: соединяем творог с мукой, сахарной пудрой или сахаром . Добавляем белок и цедру лимона, натертую на мелкой терке .
  5. Выдавливаем из теста круги диаметром 10 см . На одну сторону круга выкладываем начинку, побольше. Сверху накрываем второй половиной, слегка придавливаем, край скреплять не нужно .
  6. Смазываем верх сочника глазировкой и отправляем выпекаться в духовку, разогретую до 170 С на 18-20 минут.

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Источник: "Сегодня"
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