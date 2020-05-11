Рецепт шашлыка из свинины в маринаде из соевого соуса, горчицы и меда
Готовим сочный шашлык из свинины
Шашлык из свинины – самый мягкий, сочный и нежный. С его приготовлением справится даже начинающий кулинар.
Мы предлагаем замариновать мясо в смеси соевого соуса, горчицы и меда. Так оно получится очень вкусным и ароматным.
Свиной шашлык в маринаде из соевого соуса и горчицы
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 285 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Свинина – 1 кг
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ст. л.
- Мед – 1 ст. л.
- Черный перец, соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Мясо нарезаем кусками размером со спичечный коробок.
- Соевый соус, горчицу, мед, соль и перец смешиваем между собой, натираем этой смесью свинину.
- Прикрываем тарелкой с чем-то тяжелым сверху, ставим в холодильник минимум на 2 часа, можно и на всю ночь.
- Жарим на шампурах или на гриле.
- Подавайте свиной шашлык вместе с овощами, питой и любыми соусами на ваш вкус.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.
Смотрите видео, как замариновать разные виды мяса:
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