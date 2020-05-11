Рецепт шашлыка из свинины в маринаде из соевого соуса, горчицы и меда

Готовим сочный шашлык из свинины

Шашлык из свинины – самый мягкий, сочный и нежный. С его приготовлением справится даже начинающий кулинар.

Мы предлагаем замариновать мясо в смеси соевого соуса, горчицы и меда. Так оно получится очень вкусным и ароматным.

Свиной шашлык в маринаде из соевого соуса и горчицы

Шашлык из свинины: рецепт с фото Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

285 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг

Соевый соус – 1 ст. л.

Горчица – 1 ст. л.

Мед – 1 ст. л.

Черный перец, соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Мясо нарезаем кусками размером со спичечный коробок. Соевый соус, горчицу, мед, соль и перец смешиваем между собой, натираем этой смесью свинину. Прикрываем тарелкой с чем-то тяжелым сверху, ставим в холодильник минимум на 2 часа, можно и на всю ночь. Жарим на шампурах или на гриле. Подавайте свиной шашлык вместе с овощами, питой и любыми соусами на ваш вкус.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Смотрите видео, как замариновать разные виды мяса:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусные соусы к шашлыку. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сварить шурпу из баранины на костре.

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