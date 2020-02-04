Рецепт шоколадного печенья на 14 февраля в виде сердечек

Печенье на День святого Валентина от Марты Стюарт

Шоколадное печенье на День святого Валентина Фото: Depositphotos

Вкусные печеньки-валентинки придутся по вкусу всем. Шоколадное печенье в виде сердечек по рецепту американской телеведущей Марты Стюарт получается нежным, мягким и очень ароматным.

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

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Шоколадное печенье в виде сердечек

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

345 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3 чашки просеянной муки, плюс для раскатывания

1 1/4 чашки несладкого какао-порошка

1/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки молотой корицы

1 1/2 чашки (340 г) сливочного масла

2 1/2 стакана просеянной сахарной пудры

2 больших яйца, слегка взбитые

1 чайная ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

В большой миске просейте муку, какао, соль и корицу. Отложите смесь в сторону. Взбейте мягкое сливочное масло и сахар до пышной массы. Добавьте яйца и ваниль, перемешайте миксером. Добавьте мучную смесь; взбейте миксером на низкой скорости. Разделите тесто пополам; заверните в пластик. Охладите не менее часа. Разогрейте духовку до 180 ºС. На посыпанную мукой поверхности раскатайте тесто. Вырежьте сердечки и переложите на несмазанные противни; охладите в течение 15 минут. Выпекайте около 10 минут, не пересушите. Остудите на решетке и украсьте по желанию.

Как украсить печенье

Печенье можно покрыть белой, цветной или шоколадной глазурью, декорировать тематической кондитерской посыпкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие салаты приготовить на 14 февраля. "Сегодня" также делились рецептами кексов на День святого Валентина.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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