Рецепт сладких оладий из кабачков
Такие кабачковые оладьи можно подавать на завтрак или в качестве перекуса
Кабачковые оладьи могут быть не только солеными. Мы предлагаем десертный вариант этой популярной закуски. Для оладий подойдут только молодые кабачки с тонкой кожицей. А если добавить в тесто горсть свежей или замороженной малины, получится еще вкуснее.
Смотрите видео, как приготовить шоколадные маффины с кабачками:
Сладкие оладьи из кабачков
Ингредиенты:
- Мука – 1,5 стакана
- Кабачок молодой – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 2 ст.л.
- Молоко – 0,5 стакана
- Щепотка соли
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
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Рецепт приготовления:
- Взбить яйцо с сахаром и солью.
- Добавить молоко и натертый на мелкой терке кабачок.
- Просеять в тесто муку с разрыхлителем.
- Перемешать венчиком и обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
- Подавать вместе со сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить цельнозерновые маффины с кабачками. "Сегодня" также делились рецептом диетической пиццы из кабачков.
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Источник: Сегодня