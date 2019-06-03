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Рецепт сладких оладий из кабачков

Такие кабачковые оладьи можно подавать на завтрак или в качестве перекуса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:25
Оладьи из кабачка сладкие
Оладьи из кабачка сладкие
Фото: Depositphotos

Кабачковые оладьи могут быть не только солеными. Мы предлагаем десертный вариант этой популярной закуски. Для оладий подойдут только молодые кабачки с тонкой кожицей. А если добавить в тесто горсть свежей или замороженной малины, получится еще вкуснее.

Смотрите видео, как приготовить шоколадные маффины с кабачками:

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Сладкие оладьи из кабачков

Ингредиенты:

  • Мука – 1,5 стакана
  • Кабачок молодой – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Молоко – 0,5 стакана
  • Щепотка соли
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

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Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйцо с сахаром и солью. 
  2. Добавить молоко и натертый на мелкой терке кабачок. 
  3. Просеять в тесто муку с разрыхлителем. 
  4. Перемешать венчиком и обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета.
  5. Подавать вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить цельнозерновые маффины с кабачками. "Сегодня" также делились рецептом диетической пиццы из кабачков.

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Источник: Сегодня
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