Рецепт сладких оладий из кабачков

Такие кабачковые оладьи можно подавать на завтрак или в качестве перекуса

Оладьи из кабачка сладкие Фото: Depositphotos

Кабачковые оладьи могут быть не только солеными. Мы предлагаем десертный вариант этой популярной закуски. Для оладий подойдут только молодые кабачки с тонкой кожицей. А если добавить в тесто горсть свежей или замороженной малины, получится еще вкуснее.

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Сладкие оладьи из кабачков

Ингредиенты:

Мука – 1,5 стакана

Кабачок молодой – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Молоко – 0,5 стакана

Щепотка соли

Разрыхлитель – 1 ч.л.

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Рецепт приготовления:

Взбить яйцо с сахаром и солью. Добавить молоко и натертый на мелкой терке кабачок. Просеять в тесто муку с разрыхлителем. Перемешать венчиком и обжаривать на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Подавать вместе со сметаной или натуральным йогуртом.

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