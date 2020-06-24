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Рецепт сладкого морковного рулета со сметанным кремом

Сегодня, 14:13

Готовим необычный десерт по рецепту кондитера Александра Селезнева

Рулет из моркови со сметанным кремом и джемом – это восхитительный десерт к чаю, который можно легко сделать из доступных продуктов.

Выбирайте для приготовления только молодую морковь, сочную и сладкую. Так десерт получится особенно вкусным и ароматным. Рецепт от известного кондитера Александра Селезнева.

Морковный рулет с джемом и сметанным кремом

Морковный рулет с кремом
Морковный рулет с кремом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 294 ккал на 100 г

Для бисквита:

  • 3 яйца
  • 85 г сахара
  • 1 ч.л. ванильного сахара
  • Щепотка соли
  • 320 г моркови
  • 120 г муки
  • 1 ст.л. разрыхлителя
  • Немного корицы

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Для морковного джема:

  • 300 г натертой моркови
  • 300 г сахара
  • Сок 1 апельсина

Для крема:

  • 500 г сметаны 30%
  • 150 г сахарной пудры

Смотрите видео, как сварить морковный конфитюр:

Способ приготовления:

  1. Приготовить бисквит. Взбить яйца с сахаром в пышную пену, добавить ваниль и соль. Морковь почистить и измельчить блендером в мелкую крошку (или натереть на средней терке), перемешать с яйцами. В конце добавить муку, разрыхлитель и немного корицы.
  2. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровнять и выпекать при 210 ºС в течение 8-10 минут.
  3. Смешать все ингредиенты для джема, уваривать в течение 20 минут и охладить.
  4. Для крема взбить сметану вместе с сахарной пудрой.
  5. Морковный джем откинуть на сито, чтобы стек лишний сироп.
  6. Этим сиропом слегка пропитать бисквит, смазать сметаной и сверху выложить джем. Свернуть в рулет и убрать в холодильник на час.

Как подавать морковный рулет

Готовый рулет присыпать сахарной пудрой и порезать на порции.

Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкие морковные кексы, а также делились рецептом морковного кекса в хлебопечке.

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Источник: Сегодня
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