Рецепт сладкого морковного рулета со сметанным кремом

Готовим необычный десерт по рецепту кондитера Александра Селезнева

Рулет из моркови со сметанным кремом и джемом – это восхитительный десерт к чаю, который можно легко сделать из доступных продуктов.

Выбирайте для приготовления только молодую морковь, сочную и сладкую. Так десерт получится особенно вкусным и ароматным. Рецепт от известного кондитера Александра Селезнева.

Морковный рулет с джемом и сметанным кремом

Морковный рулет с кремом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

294 ккал на 100 г

Для бисквита:

3 яйца

85 г сахара

1 ч.л. ванильного сахара

Щепотка соли

320 г моркови

120 г муки

1 ст.л. разрыхлителя

Немного корицы

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Для морковного джема:

300 г натертой моркови

300 г сахара

Сок 1 апельсина

Для крема:

500 г сметаны 30%

150 г сахарной пудры

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Способ приготовления:

Приготовить бисквит. Взбить яйца с сахаром в пышную пену, добавить ваниль и соль. Морковь почистить и измельчить блендером в мелкую крошку (или натереть на средней терке), перемешать с яйцами. В конце добавить муку, разрыхлитель и немного корицы. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровнять и выпекать при 210 ºС в течение 8-10 минут. Смешать все ингредиенты для джема, уваривать в течение 20 минут и охладить. Для крема взбить сметану вместе с сахарной пудрой. Морковный джем откинуть на сито, чтобы стек лишний сироп. Этим сиропом слегка пропитать бисквит, смазать сметаной и сверху выложить джем. Свернуть в рулет и убрать в холодильник на час.

Как подавать морковный рулет

Готовый рулет присыпать сахарной пудрой и порезать на порции.

Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкие морковные кексы, а также делились рецептом морковного кекса в хлебопечке.

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