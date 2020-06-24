Рецепт сладкого морковного рулета со сметанным кремом
Готовим необычный десерт по рецепту кондитера Александра Селезнева
Рулет из моркови со сметанным кремом и джемом – это восхитительный десерт к чаю, который можно легко сделать из доступных продуктов.
Выбирайте для приготовления только молодую морковь, сочную и сладкую. Так десерт получится особенно вкусным и ароматным. Рецепт от известного кондитера Александра Селезнева.
Морковный рулет с джемом и сметанным кремом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 294 ккал на 100 г
Для бисквита:
- 3 яйца
- 85 г сахара
- 1 ч.л. ванильного сахара
- Щепотка соли
- 320 г моркови
- 120 г муки
- 1 ст.л. разрыхлителя
- Немного корицы
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Для морковного джема:
- 300 г натертой моркови
- 300 г сахара
- Сок 1 апельсина
Для крема:
- 500 г сметаны 30%
- 150 г сахарной пудры
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Способ приготовления:
- Приготовить бисквит. Взбить яйца с сахаром в пышную пену, добавить ваниль и соль. Морковь почистить и измельчить блендером в мелкую крошку (или натереть на средней терке), перемешать с яйцами. В конце добавить муку, разрыхлитель и немного корицы.
- Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, разровнять и выпекать при 210 ºС в течение 8-10 минут.
- Смешать все ингредиенты для джема, уваривать в течение 20 минут и охладить.
- Для крема взбить сметану вместе с сахарной пудрой.
- Морковный джем откинуть на сито, чтобы стек лишний сироп.
- Этим сиропом слегка пропитать бисквит, смазать сметаной и сверху выложить джем. Свернуть в рулет и убрать в холодильник на час.
Как подавать морковный рулет
Готовый рулет присыпать сахарной пудрой и порезать на порции.
Напомним, ранее мы писали, как сделать сладкие морковные кексы, а также делились рецептом морковного кекса в хлебопечке.
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