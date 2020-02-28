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Рецепт слоеного салата на 8 Марта с лососем

Праздничный салат с крабовыми палочками и красной рыбой

Ирина Павлина
Сегодня, 18:35

Хотите приготовить необычный салат на 8 Марта? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт. Особенность этого салата заключается в том, что его сначала выкладывают в салатник, а потом переворачивают на блюдо.

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В состав входят: вареный рис, тертый сыр, крабовые палочки, репчатый лук и майонез. Украшается салат тонкими полосками красной рыбы, икрой и зеленью.

Слоеный салат на 8 Марта с лососем и крабовыми палочками

Слоеный салат на 8 Марта
Слоеный салат на 8 Марта
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • Отваренный рассыпчатый рис – 100 г
  • Тертый сыр – 100 г
  • Тертые отваренные яйца – 3-4 шт.
  • Крабовые палочки – 100 г
  • Измельченный репчатый лук – по желанию
  • Майонез – по вкусу
  • Красная икра и зелень – для украшения
  • Тонкие полоски филе красной рыбы – 100 г

Способ приготовления:

  1. Возьмите небольшой салатник и застелите его пищевой пленкой.
  2. Затем выложите стенки полосками красной рыбы так, чтобы не было просветов.
  3. Теперь выложите слоями все ингредиенты, смазывая слои майонезом. Последовательность произвольная.
  4. Перед подачей переверните салат на праздничное блюдо. Украсьте красной икрой, веточками укропа и подавайте.

Полезный совет

Чтобы салат было легко перевернуть на тарелку, оставьте его в холодильник пропитаться на несколько часов. Так он будет держать форму и не развалится.

Смотрите видео, как сделать слоеный салат с икрой мойвы:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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Источник: Сегодня
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