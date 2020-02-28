Рецепт слоеного салата на 8 Марта с лососем
Праздничный салат с крабовыми палочками и красной рыбой
Хотите приготовить необычный салат на 8 Марта? Тогда возьмите на вооружение наш рецепт. Особенность этого салата заключается в том, что его сначала выкладывают в салатник, а потом переворачивают на блюдо.
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В состав входят: вареный рис, тертый сыр, крабовые палочки, репчатый лук и майонез. Украшается салат тонкими полосками красной рыбы, икрой и зеленью.
Слоеный салат на 8 Марта с лососем и крабовыми палочками
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 170 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Отваренный рассыпчатый рис – 100 г
- Тертый сыр – 100 г
- Тертые отваренные яйца – 3-4 шт.
- Крабовые палочки – 100 г
- Измельченный репчатый лук – по желанию
- Майонез – по вкусу
- Красная икра и зелень – для украшения
- Тонкие полоски филе красной рыбы – 100 г
Способ приготовления:
- Возьмите небольшой салатник и застелите его пищевой пленкой.
- Затем выложите стенки полосками красной рыбы так, чтобы не было просветов.
- Теперь выложите слоями все ингредиенты, смазывая слои майонезом. Последовательность произвольная.
- Перед подачей переверните салат на праздничное блюдо. Украсьте красной икрой, веточками укропа и подавайте.
Полезный совет
Чтобы салат было легко перевернуть на тарелку, оставьте его в холодильник пропитаться на несколько часов. Так он будет держать форму и не развалится.
Смотрите видео, как сделать слоеный салат с икрой мойвы:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат "Мимоза" с лососем. "Сегодня" также делились рецептом праздничного салата из кальмаров.
Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта
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