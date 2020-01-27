Рецепт слоеного салата с черносливом и сыром
Готовим праздничный салат в порционных креманках
Слоеный салат – отличное решение для праздничного стола. Мы предлагаем необычный рецепт с черносливом, яблоком, сыром и вареным яйцом. Подавайте салат в прозрачных креманках, чтобы было видно все слои.
Смотрите видео, как приготовить "Мимозу" в стаканчиках:
Читайте также:Как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами
Салат с черносливом слоеный
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 110 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 50 г чернослива
- 1 небольшое яблоко
- 1 ст. л. майонеза
Для украшения:
- Орехи грецкие или зерна граната
Способ приготовления:
- Яйца отварить, остудить и почистить.
- Первым слоем выложить в две креманки половину мелко натертого сыра. Покрыть его тонким слоем майонеза.
- Затем выложить слой из крупно натертого белка.
- Третий слой – натертое на крупной терке яблоко.
- Чернослив предварительно хорошо промыть, обдать кипятком и обсушить. Нарезать на небольшие кусочки и разложить поверх яблока.
- На слой сухофруктов выложить мелко натертый желток. Сверху нанести тонкий слой майонеза.
- Верхний слой – оставшийся тертый сыр.
- Украсить салат рублеными орехами или зернами граната.
Полезный совет
Яблоко для салата следует выбирать сочное и кисло-сладкое или кислое. Чтобы оно не потемнело, сбрызните его соком лимона.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет с черносливом и квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептом куриных рулетиков с черносливом и курагой.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.