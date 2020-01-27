Рецепт слоеного салата с черносливом и сыром

Готовим праздничный салат в порционных креманках

Салат слоеный с черносливом Фото: Depositphotos

Слоеный салат – отличное решение для праздничного стола. Мы предлагаем необычный рецепт с черносливом, яблоком, сыром и вареным яйцом. Подавайте салат в прозрачных креманках, чтобы было видно все слои.

Смотрите видео, как приготовить "Мимозу" в стаканчиках:

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Салат с черносливом слоеный

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

110 ккал на 100 г

Ингредиенты:

2 яйца

50 г чернослива

1 небольшое яблоко

1 ст. л. майонеза

Для украшения:

Орехи грецкие или зерна граната

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить и почистить. Первым слоем выложить в две креманки половину мелко натертого сыра. Покрыть его тонким слоем майонеза. Затем выложить слой из крупно натертого белка. Третий слой – натертое на крупной терке яблоко. Чернослив предварительно хорошо промыть, обдать кипятком и обсушить. Нарезать на небольшие кусочки и разложить поверх яблока. На слой сухофруктов выложить мелко натертый желток. Сверху нанести тонкий слой майонеза. Верхний слой – оставшийся тертый сыр. Украсить салат рублеными орехами или зернами граната.

Полезный совет

Яблоко для салата следует выбирать сочное и кисло-сладкое или кислое. Чтобы оно не потемнело, сбрызните его соком лимона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет с черносливом и квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептом куриных рулетиков с черносливом и курагой.

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