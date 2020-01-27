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Рецепт слоеного салата с черносливом и сыром

Готовим праздничный салат в порционных креманках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:55
Салат слоеный с черносливом
Салат слоеный с черносливом
Фото: Depositphotos

Слоеный салат – отличное решение для праздничного стола. Мы предлагаем необычный рецепт с черносливом, яблоком, сыром и вареным яйцом. Подавайте салат в прозрачных креманках, чтобы было видно все слои.

Смотрите видео, как приготовить "Мимозу" в стаканчиках:

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Салат с черносливом слоеный

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 110 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 50 г чернослива
  • 1 небольшое яблоко
  • 1 ст. л. майонеза

Для украшения:

  • Орехи грецкие или зерна граната

Способ приготовления:

  1. Яйца отварить, остудить и почистить.
  2. Первым слоем выложить в две креманки половину мелко натертого сыра. Покрыть его тонким слоем майонеза.
  3. Затем выложить слой из крупно натертого белка.
  4. Третий слой – натертое на крупной терке яблоко.
  5. Чернослив предварительно хорошо промыть, обдать кипятком и обсушить. Нарезать на небольшие кусочки и разложить поверх яблока.
  6. На слой сухофруктов выложить мелко натертый желток. Сверху нанести тонкий слой майонеза.
  7. Верхний слой – оставшийся тертый сыр.
  8. Украсить салат рублеными орехами или зернами граната.

Полезный совет

Яблоко для салата следует выбирать сочное и кисло-сладкое или кислое. Чтобы оно не потемнело, сбрызните его соком лимона.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить винегрет с черносливом и квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептом куриных рулетиков с черносливом и курагой.

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Источник: Сегодня
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