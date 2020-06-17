Рецепт сметанно-клубничного торта без выпечки
Готовим вкусный и красивый летний десерт
Клубничный торт с желе – идеальный десерт для лета, легкий, вкусный и освежающий. Его может сделать даже начинающий кулинар.
Основа для десерта готовится как для чизкейка – из крошек печенья и растопленного сливочного масла. Затем выкладывается сметанный слой, а сверху – клубничное желе вместе с тонко нарезанными ягодами.
Сметанно-клубничный торт
Время приготовления:
- 1 час + время на застывание
Калорийность:
- 217 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г печенья
- 400 мл сметаны или греческого йогурта
- 170 г сахара
- 5 г желатина
- 130 г сливочного масла
- 200 г клубники
- 1 упаковка клубничного желе
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Способ приготовления:
- Печенье сложите в любой плотный пакет и при помощи скалки измельчите его в крошку.
- Переложите измельченное печенье в миску.
- Сливочное масло растопите в микроволновке или на паровой бане. Добавьте масло к печенью. Хорошо перемешайте руками, чтобы масло пропитало печенье.
- Форму для выпечки застелите пищевой пленкой.
- Руками распределите полученное "тесто" по дну формы, равномерно и хорошо утрамбуйте. Отправьте форму в холодильник на 15 минут.
- Клубнику помойте, обрежьте хвостики. Нарежьте каждую клубнику вдоль на тонкие слайсы.
- Достаньте форму из холодильника, распределите часть клубники по кругу по высоте бортика.
- Сметану или йогурт взбейте с сахаром миксером минут 5-7, до загустения.
- Желатин залейте 1-2 ст.л. теплой воды. Дайте ему постоять минут 5-7, чтобы он разбух немного, и распустите его затем на паровой бане или в микроволновке (20 секунд при 600 Вт).
- Добавьте желатин в сметанно-сахарную массу, перемешайте. На этом этапе можно добавить в сметанную прослойку клубничное пюре.
- Вылейте сметанную смесь в форму, отправьте на 20 минут в холодильник, чтобы слой застыл.
- Клубничное желе приготовьте согласно инструкции на упаковке.
- Достаньте форму с тортом из холодильника. Выложите на сметанный слой оставшуюся клубнику в произвольном порядке. Залейте в форму желе.
- Отправьте клубничный торт в холодильник до полного застывания, на 1 час минимум.
- Готовый клубничный торт достаньте из холодильника. Снимите пищевую пленку и выложите торт на блюдо. Можно украсить торт листиками свежей мяты.
Полезный совет
Наливайте клубничное желе на торт по 1 ст.л., так вы точно не повредите сметанный слой.
Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки:
Напомним, ранее мы писали, как сделать лимонный торт без выпечки и делились рецептом клубничного чизкейка без выпечки.
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