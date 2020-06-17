Рецепт сметанно-клубничного торта без выпечки

Готовим вкусный и красивый летний десерт

Клубничный торт с желе – идеальный десерт для лета, легкий, вкусный и освежающий. Его может сделать даже начинающий кулинар.

Основа для десерта готовится как для чизкейка – из крошек печенья и растопленного сливочного масла. Затем выкладывается сметанный слой, а сверху – клубничное желе вместе с тонко нарезанными ягодами.

Сметанно-клубничный торт

Торт с клубникой и желе Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час + время на застывание

Калорийность:

217 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г печенья

400 мл сметаны или греческого йогурта

170 г сахара

5 г желатина

130 г сливочного масла

200 г клубники

1 упаковка клубничного желе

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Способ приготовления:

Печенье сложите в любой плотный пакет и при помощи скалки измельчите его в крошку. Переложите измельченное печенье в миску. Сливочное масло растопите в микроволновке или на паровой бане. Добавьте масло к печенью. Хорошо перемешайте руками, чтобы масло пропитало печенье. Форму для выпечки застелите пищевой пленкой. Руками распределите полученное "тесто" по дну формы, равномерно и хорошо утрамбуйте. Отправьте форму в холодильник на 15 минут. Клубнику помойте, обрежьте хвостики. Нарежьте каждую клубнику вдоль на тонкие слайсы. Достаньте форму из холодильника, распределите часть клубники по кругу по высоте бортика. Сметану или йогурт взбейте с сахаром миксером минут 5-7, до загустения. Желатин залейте 1-2 ст.л. теплой воды. Дайте ему постоять минут 5-7, чтобы он разбух немного, и распустите его затем на паровой бане или в микроволновке (20 секунд при 600 Вт). Добавьте желатин в сметанно-сахарную массу, перемешайте. На этом этапе можно добавить в сметанную прослойку клубничное пюре. Вылейте сметанную смесь в форму, отправьте на 20 минут в холодильник, чтобы слой застыл. Клубничное желе приготовьте согласно инструкции на упаковке. Достаньте форму с тортом из холодильника. Выложите на сметанный слой оставшуюся клубнику в произвольном порядке. Залейте в форму желе. Отправьте клубничный торт в холодильник до полного застывания, на 1 час минимум. Готовый клубничный торт достаньте из холодильника. Снимите пищевую пленку и выложите торт на блюдо. Можно украсить торт листиками свежей мяты.

Полезный совет

Наливайте клубничное желе на торт по 1 ст.л., так вы точно не повредите сметанный слой.

Смотрите видео, как сделать сметанник без выпечки:

Напомним, ранее мы писали, как сделать лимонный торт без выпечки и делились рецептом клубничного чизкейка без выпечки.

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